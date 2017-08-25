Иркутский филиал «Ростелекома» подписал соглашение с региональным отделением ДОСААФ России

Источник: IrkutskMedia.ru

Документ предполагает проведение совместных мероприятий по патриотическому и физическому воспитанию молодежи, ликвидации катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе компании.

Компания ПАО «Ростелеком» на территории Иркутской области проводит комплекс неотложных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, основная цель которых — обеспечение устойчивого функционирования сооружений и сетей связи в области.

В подразделениях Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» готовы к работе аварийно-восстановительные бригады, транспортные средства повышенной проходимости и жизнеобеспечения, резервные источники электропитания. Сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабельной продукции на случай ЧС.

«Подписание Соглашения позволит активно сотрудничать в чрезвычайных происшествиях, например, при сезонных затоплениях или пожарах, — прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО “Ростелеком” Юрий Тиман. — Кроме этого, как социально-ориентированная компания, мы готовы активно вовлекать молодежь в позитивные изменения, которые происходят в ИТ-отрасли, а также участвовать в воспитательном процессе молодых людей».

По словам председателя РО ДОСААФ России Иркутской области Алексея Лыскова, формирование любви к своему Отечеству, гордости за достижения народа в мирном и ратном труде, подготовка граждан к выполнению воинского долга, является одной из важнейших задач, возложенной на ДОСААФ государством.