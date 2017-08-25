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07:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске продолжает действовать режим ЧС

В Красноярске до сих пор не снят режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в краевом центре еще в воскресенье в связи с сильным ливнем и затоплением города. В пятницу, 25 августа, в городе вновь идет сильный дождь.

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Источник: РИА "Новости"

На улицах дежурит откачивающая техника. В Железнодорожном районе частично нет света из-за ремонтных работ. Также известно об ограничениях электроснабжения в Николаевке, на ул. Судостроительной.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ просят красноярцев при сильном дожде не укрываться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, спрятаться в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления.

«Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, отключите газ, электричество и постарайтесь покинуть помещение либо поднимитесь на вышерасположенные этажи, — поясняют специалисты ГО, ЧС и ПБ. — Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, прекратите движение и переждите дождь».

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.

Напомним, в минувшее воскресенье в результате ливня были подтоплены кровли и подвалы 85 домов. Также вышла из строя электроподстанция краевой клинической больницы. Подтопленными или частично подтопленными были 13 домов в Железнодорожном и Октябрьском районах города. Также подтоплены 43 участка дорог, закрыты все подземные переходы, на двух улицах и в одном микрорайоне ограничено движение транспорта, сломались 16 светофоров, и было остановлено движение троллейбусов и трамваев.

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