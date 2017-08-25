В Красноярске продолжает действовать режим ЧС

Источник: РИА "Новости"

На улицах дежурит откачивающая техника. В Железнодорожном районе частично нет света из-за ремонтных работ. Также известно об ограничениях электроснабжения в Николаевке, на ул. Судостроительной.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ просят красноярцев при сильном дожде не укрываться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, спрятаться в зданиях, расположенных выше уровня возможного подтопления.

«Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, отключите газ, электричество и постарайтесь покинуть помещение либо поднимитесь на вышерасположенные этажи, — поясняют специалисты ГО, ЧС и ПБ. — Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, прекратите движение и переждите дождь».

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.