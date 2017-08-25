Выходные с фестивалем «Пермский период. Новое время»: джаз, биатлон и авиационное шоу

25 и 26 августа в пермском экстрим-парке пройдёт Всероссийский фестиваль уличной культуры «Герои улиц». Танцоры и спортсмены проведут для всех желающих мастер-классы и посоревнуются между собой в брейк-дансе, воркауте, кросс-фите, фристайле, стритболе, кик-скутере, скейтбординге и даже сноубординге.

Одно из самых любопытных событий фестиваля — панна. Это разновидность уличного футбола, которая играется один на один в небольшой металлической клетке, главная задача — прокинуть мяч между ног соперника. На фестиваль приедет один из основателей этого футбольного движения в России Иван Сапрыкин. Также выступят гости из Новосибирска и Екатеринбурга — известные хип-хоп исполнители Lentos & Дым и EK Playaz.

26 августа в Перми пройдёт международный фестиваль «Джаз-лихорадка». В Органном зале и перед ним соберутся известные джазовые коллективы, в том числе гости из других регионов и стран. В джаз-марафоне участвуют: трио Олега Бутмана и американская джазовая певица Зения МакФерсон, Jet Lemon Band из Германии, Джаз-ансамбль под управлением Сергея Проня из Екатеринбурга, Джаз-трио Романа Мирошниченко и Chertkov Jazz Band из Москвы. Выступления на улице будут открыты для всех желающих, а в Органный зал нужно будет купить билеты.

26 августа на лысьвенском аэродроме состоится одно из самых зрелищных мероприятий лета — фестиваль малой авиации «Взлётка». Центральное событие — авиашоу, в котором примут участие экипажи из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы. На интерактивной выставке все желающие смогут увидеть самолёты, вертолёты, планеры, автожиры, дельталеты и паралеты. Также в программе: гонки дронов, презентация Детского конструкторского бюро «Летать!», интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки.

26 августа в спорткомплексе имени В. П. Сухарева состоится финал краевых соревнований по баскетболу.

27 августа в центре Перми на эспланаде состоится командная военно-спортивная игра «Гонка Героев». Разработанная в сотрудничестве с министерством обороны, которая уже покорила более десяти городов России, а теперь едет в Пермь. Участникам предстоит преодолеть почти километровую дистанцию из семи препятствий. Участие бесплатное, но есть два ограничения: нужно быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний. Подробности по регистрации — на permfest.ru.

С 23 по 27 августа в Чайковском пройдёт грандиозное событие — Чемпионат мира по летнему биатлону 2017. Соревнования состоятся 25, 26 и 27 августа. Помимо российских спортсменов в Чайковский приедут команды из порядка 20 стран, а комментировать чемпионат будет Дмитрий Губерниев.

Также организаторы готовят большую развлекательную программу, события которой развернутся в нескольких местах: во Дворце Молодёжи, на площади Карла Маркса, аллее Славы и, конечно, лыжно-биатлонном комплексе. Планируются фестивали «Спасские гуляния» и «Прикамская кухня», межрегиональный форум «Русский мир», несколько концертов, где, в частности, выступят Пермский губернский оркестр, симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета и другие известные коллективы. На все мероприятия развлекательной программы вход свободный, билет на гонки нужно приобрести.

Лето Парк на эспланаде порадует гостей произведениями великого русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, сказкой «Мартин, который не плачет» современной украинской писательницы Линор Горалик, авторскими добрыми сказками о жирафе Здоровее, а также там прочитают классику детской литературы — «Конёк-Горбунок». Полная программа доступна в группах Лето Парка в социальных сетях.

Также в столице региона состоится последняя Суббота на набережной, а ещё работает Спортивный квартал перед зданием Законодательного собрания.