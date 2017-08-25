Роспотребнадзор Башкирии выпустил памятку для родителей первоклассников

Учатся первоклассники пять дней в неделю и только в первую смену. Продолжительность уроков в течение учебного года увеличивается поэтапно. Так, в сентябре и октябре рекомендуется только по три урока в день, продолжительность каждого — 35 минут. В ноябре и декабре в расписании появится ещё один 35-минутный урок, а в январе-мае длительность каждого из четырёх занятий увеличится до «стандартных» 40 минут. При этом у первоклассников должна быть большая перемена продолжительностью не менее 40 минут, а в середине третьей четверти — дополнительные недельные каникулы.