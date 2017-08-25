Роспотребнадзор Башкирии выпустил памятку для родителей первоклассников

Учатся первоклассники пять дней в неделю и только в первую смену. Продолжительность уроков в течение учебного года увеличивается поэтапно. Так, в сентябре и октябре рекомендуется только по три урока в день, продолжительность каждого — 35 минут. В ноябре и декабре в расписании появится ещё один 35-минутный урок, а в январе-мае длительность каждого из четырёх занятий увеличится до «стандартных» 40 минут. При этом у первоклассников должна быть большая перемена продолжительностью не менее 40 минут, а в середине третьей четверти — дополнительные недельные каникулы.
Весь первый учебный год новоиспеченным школьникам не должны ставить оценки и задавать домашнее задание.
Кроме этого, для первоклассников наиболее трудные предметы должны проводить на втором уроке. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.
Для детей необходимо предусмотреть прогулки до обеда длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных занятий в школе и перед самоподготовкой в течение часа.
Вес ранца без учебников для учащихся 1−4 классов должен быть не более 700 гр.