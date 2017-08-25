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07:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Роспотребнадзор Башкирии выпустил памятку для родителей первоклассников

УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Специалисты Роспотребнадзора по Башкортостану составили памятку для родителей первоклассников. По мнению экспертов, их рекомендации помогут успешно пройти этот волнительный период и детям, и взрослым.

Учатся первоклассники пять дней в неделю и только в первую смену. Продолжительность уроков в течение учебного года увеличивается поэтапно. Так, в сентябре и октябре рекомендуется только по три урока в день, продолжительность каждого — 35 минут. В ноябре и декабре в расписании появится ещё один 35-минутный урок, а в январе-мае длительность каждого из четырёх занятий увеличится до «стандартных» 40 минут. При этом у первоклассников должна быть большая перемена продолжительностью не менее 40 минут, а в середине третьей четверти — дополнительные недельные каникулы.

Весь первый учебный год новоиспеченным школьникам не должны ставить оценки и задавать домашнее задание.

Кроме этого, для первоклассников наиболее трудные предметы должны проводить на втором уроке. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.

Для детей необходимо предусмотреть прогулки до обеда длительностью не менее 1 часа, после окончания учебных занятий в школе и перед самоподготовкой в течение часа.

Вес ранца без учебников для учащихся 1−4 классов должен быть не более 700 гр.

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