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08:27 (мск), источник: Newtimes.kz

Генпрокуратура разработала систему электронных уголовных дел

«Е-уголовное дело» позволит упростить процедуры расследования. Новая системы разработана генеральной прокуратурой Казахстана для модернизации уголовного процесса в стране в рамках госпрограммы «100 конкретных шагов».

Источник: Newtimes.kz

По поручению главы государства в целях совершенствования модернизации уголовного процесса, создана рабочая группа, куда вошли первые руководители верховного суда, министерства юстиции, правоохранительных и специальных органов.. Был изучен зарубежный опыт с выездом в ФРГ, Великобританию, Эстонию и Грузию, рассказал заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в СЦК.

«Уголовный процесс у нас к сожалению, долгий и затратный. Много лишней бюрократии. Это не только дорого для бюджета, мы вовлекаем сотни людей. Расследования продолжаются месяцами, что конечно, становится затратным и вовлекает в уголовный процесс наших граждан. Поэтому мы совместно с МВД провели пилот в 7 районах, чтобы показать, как можно минимизировать. Действительно, у нас уголовные дела расследовались годами, месяцами. Поэтому мы выработали стандарты и общие подходы», ― пояснил М. Ахметжанов.

Пор словам заместителя генерального прокурора, за счет организационных мер очевидные дела, которые раньше расследовали месяцами, теперь доводятся до суда максимум за неделю.

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«Этот пилот реально показал многие наши внутренние резервы. Есть вопросы и по уголовным проступкам. Их расследование должно быть максимально упрощено. Мы предлагаем здесь особый порядок, по аналогии с административным производством. В эпоху компьютерных технологий, уголовный процесс должен быть цифровым. Без дополнительных бюджетных затрат мы разработали систему электронное “е-уголовное дело”. Она на сегодня снимает многие проблемные вопросы. Во-первых, не будет фальсификаций и утерь, все прозрачно. Следователь не может подменить, потому что, все фиксируется в режиме онлайн», ― сообщил Марат Ахметжанов.

Как рассказал спикер, сегодня ускоряется следствие, также существуют шаблоны документов и подключены базы данных.

«Можно взять электронную санкцию суда, за минуты получить справку из госорганов, направить СМС- повестку. Следователь, не выходя из кабинета может запросить любую информацию и следственные действия. Пересылка с одного органа в другой осуществляется в электронном формате», ― пояснил- заместитель генерального прокурора.

За счет этого, как рассказал Марат Ахметжанов, значительно экономится бюджет. По данным Генпрокуратуры, каждый год ведутся около 600 тыс дел на бумаге.

«На прошлой неделе с Нацбюро, МВД и Службой экономических расследований мы начали пилотный проект по “е-уголовное дело”. Стартовали в Жамбылской области. До 15 сентября подключим еще 5, в том числе и Астану. Есть уже первые результаты. На сегодня получили уже 12 электронных санкций. По “е-уголовному делу” ведем 20 проступков. Когда мы полностью перейдем на цифровой формат, многие проблемы уйдут в прошлое», ― подчеркнул заместитель Генпрокурора.

Он напомнил, предлагаемая реформа уголовного процесса и правоохранительной деятельности являются новым этапом проводимой политики по обеспечению верховенства права. Большая работа в этом направлении проведена в рамках практического исполнения Плана Нации, инициированного главой государства.

В целом реформа ориентирована на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном процессе, повышению состязательности сторон, расширению судебного контроля, а также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.

По итогам работы будет выработан ряд предложений. В частности, предлагается сократить категории преступлений, по которым применяется мера пресечения в виде ареста. Это в первую очередь касается экономических преступлений, за исключением тех, которые совершены преступными группами.

Также предполагается сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения, исключить практику сбора доказательств, выходящих за рамки расследуемого уголовного дела.

Важной является новелла о наделении адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, что позволит усилить состязательность уголовного процесса на досудебной стадии.

Все эти и другие инициативы вошли в проект закона, основные направления которого, в целом, одобрены главой государства. Законопроект сейчас находится на стадии активной разработки.

«Когда мы только начинали работать, главой государства была поставлена одна единственная задача — чтобы все предложения, которые даются этой группой, не должны снизить гарантии защиты прав наших граждан. Он определил для нас важные конкретные направления. Главное направление ― повышение уровня защиты прав и свобод человека в уголовном процессе. Содержание под стражей, лишение свободы, как самая суровая мера пресечения, должна носить исключительный характер», ― отметил заместитель Генпрокурора.

По словам зампредседателя Генерального прокурора, данный характер нужно применять лишь тогда, когда другие меры пресечения или меры лишения свободы применить невозможно. Кроме того, был предложен сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения с 72 до 48 часов.

«Если человек не опасен для общества, то его арестовывать не надо. Есть залог, домашний арест, другие меры пресечения. Особенно это касается экономических преступлений. Конечно, здесь мы должны сделать оговорку, если экономические преступления совершаются в составе организованной преступной группы, то это уже другой, серьезный вопрос. Такие меры будут обеспечены. Не секрет, что эти меры принимаются, чтобы в момент предварительного следствия, нужно выбить необходимые доказательства. Поэтому стоит вопрос об оптимизации сроков задержания ареста. Как вы знаете, сегодня 72 часа, но предлагается его сократить до 48 часов, здесь же усилить роль прокурора с момента задержания подозреваемого», ― сказал М. Ахметжанов.

Он также рассказал и о повышении состязательности на стадии расследования уголовного дела ― прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов по сбору доказательств, в том числе через следственную судью.

«По многим ходатайствам стороны защиты органы предварительного следствия чаще всего отказывают. Поэтому, здесь необходимо процессуальные гарантии, чтобы каждое законное требование стороны защиты было исследовано. Это должно значительно повысить качество представления интересов их подзащитных», ― пояснил Марат Ахметжанов.

Предлагается также расширить судебный контроль. 22 шаг Плана нации предусматривает, что все следственные действия должны санкционироваться судами.

По словам Марата Ахметжанова, необходимо также исключить дублирование и четко распределить полномочия между органами расследования, прокуратурой и судом. Исключение дублирования позволит более четко разграничить и персонализировать сферу ответственности органов расследования и прокуратуры.

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