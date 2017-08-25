В 3 городах Челябинской области объявлены НМУ 2 степени опасности

До вечера пятницы, 25 августа в шести городах Южного Урала сохраняются метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей от выбросов и выхлопов в приземном слое атмосферы, причем в трех муниципалитетах объявлена вторая степень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

Так, НМУ второй степени опасности — и высокая степень образования дурно пахнущей сизой дымки — сохраняются в Карабаше, Челябинске и Магнитогорске.

В Сатке, Коркино и Троицке вероятность образования смога чуть меньше -в этих городах сохраняются НМУ первой степени.

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Во всех территориях НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления — с начала недели он в Челябинской области юго-восточный, дует со скоростью не более 7 м/с и потому не справляется с выбросами промпредприятий и автомобильными выхлопами.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух.