Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с лидером «Украинского выбора»
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: призывы прорвать границу назвали неуважением к Украине
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12Растущее напряжение вокруг КНДР
08:06 (мск), источник: dostup1.ru

В 3 городах Челябинской области объявлены НМУ 2 степени опасности

Слабый юго-восточный ветер не справляется с промвыбросами и автомобильными выхлопами.

До вечера пятницы, 25 августа в шести городах Южного Урала сохраняются метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей от выбросов и выхлопов в приземном слое атмосферы, причем в трех муниципалитетах объявлена вторая степень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.

Так, НМУ второй степени опасности — и высокая степень образования дурно пахнущей сизой дымки — сохраняются в Карабаше, Челябинске и Магнитогорске.

В Сатке, Коркино и Троицке вероятность образования смога чуть меньше -в этих городах сохраняются НМУ первой степени.

Читайте также
Магнитогорск страдает от жары и смога

Челябинская область купит 2-ю передвижную лабораторию для мониторинга качества воздуха.

Во всех территориях НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления — с начала недели он в Челябинской области юго-восточный, дует со скоростью не более 7 м/с и потому не справляется с выбросами промпредприятий и автомобильными выхлопами.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух.

Жителям рекомендовано не проводить работы, связанные с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы — обращаться к врачу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Южноуральские риелторы победили во Всероссийском конкурсе Сбербанка
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Нефть подорожала на фоне приближения к США урагана Харви
Белый дом возмутила критика в адрес Трампа со стороны сенатора
Саакашвили не сообщили о лишении его гражданства Украины
Туроператор Ted Travel прекращает работу на фоне эпидемии
Правительство разрешило 19 вузам самим присуждать ученые степени
Спорт
ЦСКА подарен шанс, «Спартаку» — веселье О соперниках наших клубов на групповом этапе Лиги чемпионов
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь