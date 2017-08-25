В 3 городах Челябинской области объявлены НМУ 2 степени опасности
Слабый
Слабый
До вечера пятницы, 25 августа в шести городах Южного Урала сохраняются метеоусловия, препятствующие рассеиванию вредных примесей от выбросов и выхлопов в приземном слое атмосферы, причем в трех муниципалитетах объявлена вторая степень опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на синоптиков.
Так, НМУ второй степени опасности — и высокая степень образования дурно пахнущей сизой дымки — сохраняются в Карабаше, Челябинске и Магнитогорске.
В Сатке, Коркино и Троицке вероятность образования смога чуть меньше -в этих городах сохраняются НМУ первой степени.
Челябинская область купит 2-ю передвижную лабораторию для мониторинга качества воздуха.
Во всех территориях НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления — с начала недели он в Челябинской области
Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух.
Жителям рекомендовано не проводить работы, связанные с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или