В выходные южноуральцев ожидают дожди с грозами
В отдельных районах Челябинской области воздух прогреется до +32 градусов.
В отдельных районах Челябинской области воздух прогреется до +32 градусов.
26 и 27 августа в Челябинской области ожидаются дожди с грозами, сообщают в городском гидрометцентре.
В субботу и воскресенье в Челябинске будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +24,+28 градусов.
В области также возможны умеренные дожди с грозами. В отдельных районах температура воздуха составит +32 градуса.