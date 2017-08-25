В выходные южноуральцев ожидают дожди с грозами

Источник: РИА "Новости"

26 и 27 августа в Челябинской области ожидаются дожди с грозами, сообщают в городском гидрометцентре.

В субботу и воскресенье в Челябинске будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +24,+28 градусов.