Родным погибшего в пожаре ростовчанина выплатят 1,5 млн рублей
Один миллион рублей выплатит родственникам погибшего при пожаре 21 августа региональный бюджет, еще полмиллиона — городской. Об этом сообщает
Один миллион рублей выплатит родственникам погибшего при пожаре 21 августа региональный бюджет, еще полмиллиона — городской. Об этом сообщает
Такое распоряжение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг, 24 августа, в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.