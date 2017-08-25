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10:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Родным погибшего в пожаре ростовчанина выплатят 1,5 млн рублей

Один миллион рублей выплатит родственникам погибшего при пожаре 21 августа региональный бюджет, еще полмиллиона — городской. Об этом сообщает пресс-служба администрации южной столицы.

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Днём 21 августа загорелись частные дома в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара размещён в помещении управления социальной защиты населения Пролетарского района Ростова-на-Дону. Адрес: улица Станиславского, 302.

Такое распоряжение дал губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг, 24 августа, в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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