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08:24 (мск), источник: Sputnik.md

Десятки тысяч кишиневцев исполнили хором «Смуглянку»

Поздравления ветеранам, концерт с участием Григория Лепса: десятки тысяч человек спели знаменитую песню военных лет «Смуглянка» на главной площади Кишинева, отметив 73-ю годовщину освобождения Молдовы от фашисткой оккупации.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Десятки тысяч человек собрались на концерт, приуроченный к 73-й годовщине освобождения Молдовы от фашисткой оккупации, на главной площади Кишинева и спели знаменитую песню военных лет «Смуглянка». Президент Молдовы Игорь Додон со сцены вручил наивысшую награду — «Орден Республики» — четырем ветеранам, участникам Ясско-Кишиневской операции, в знак высокой признательности и благодарности особых заслуг перед государством.

Участников войны люди встречали аплодисментами и скандировали: «Спасибо!», «Победа! », «Ура!».

Президент Молдовы Игорь Додон вручает «Орден республики» ветерану Лидии Алексеевне Бельской.

Ветеран Великой Отечественной Войны Лидия Алексеевна Бельская рассказала со сцены, что «прошла от Москвы до Берлина пешком вместе с пехотой, на которую ложилась вся тяжесть войны».

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«Освобождала и Кишинев… Наш полк получил название кишиневского. Если бы вы видели, как нас встречали в Кишиневе. 23—24 августа тяжелейшие бои… Можете себе представить, какая была подготовка фашистов, чтобы мы не занимали этот город. Там были минные поля, пушки, танки. А наш штурмовой батальон… столько ребят… Если бы видели, какие они храбрые, как они сражались», — сказала Лидия Алексеевна, еле сдерживая слезы.

Додон лично на сцене вручил почетные награды ветеранам, поблагодарив их за подвиг и мужество.

«Нам есть чем гордиться. У нас такие ветераны, у нас такая победа за плечами. Уверен, что вместе с вами мы эту Победу отстоим. Никто у нас эту победу не отберет. Всегда в этот день мы будем праздновать освобождение Молдовы и никак по-другому. Хочу от имени всех граждан Молдовы сказать спасибо нашим ветеранам», — сказал президент.

По его словам, в стране нужно поддерживать память о подвиге солдат, освободивших родину и мир от фашизма.

«Сегодня здесь очень много молодежи и очень важно, чтобы молодые люди об этом помнили, чтобы это оставалось в памяти на века. Иначе у нашего народа будущего не будет, если мы будем забывать все то, что было на этой земле, сколько крови было пролито», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что день Ясско-Кишиневской операции стал общенародным праздником, объединяющим все поколения.

По оценкам организаторов, на центральной площади Кишинева собралось около 50 тысяч человек. В концерте, приуроченном к 73-й годовщине освобождения от фашисткой оккупации, приняли участие Национальный президентский оркестр, хор монастыря Курки, заслуженный артист России Григорий Лепс.

С форсирования Днестра в районе села Шерпень 73 года назад началась Ясско-Кишиневская операция, одна из самых результативных в истории Второй мировой войны.

Она была проведена 20—29 августа 1944 года. В результате была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии Румыния была выведена из войны.

Эта победа ознаменовала освобождение Молдовы от фашистской оккупации.

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