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08:21 (мск), источник: БЕЛТА

Качество новых учебных программ значительно улучшилось — учитель математики

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Качество новых учебных программ значительно улучшилось. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА участник Республиканского педагогического совета, член республиканского клуба «Хрустальный журавль» учитель математики СШ № 1 города Дрогичин Елена Протасевич.

«Большинство учителей интересовало качество новых программ. Этот вопрос поднимался и на форуме. Как член рабочей группы по экспертизе могу сказать, что новые программы имеют достаточно высокий уровень, стали более качественными. Плюс новой программы, по крайней мере по математике, в том, что она более подробно прописана. То есть, учитель будет иметь более четкую установку чему и как учить. Я думаю, претензий со стороны учителей в этом плане возникнуть не должно», — отметила Елена Протасевич.

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По ее словам, программа по математике несколько упрощена — от некоторых тем разработчики отказались вовсе, другие подверглись определенной переструктуризации в изложении. Например, из нее исчезли интегралы и пределы, которые есть в вузовской программе первого курса, зато добавлена тема векторов. «Скажем так, программы приведены в единую систему. Я знаю наверняка, что раньше были расхождения: условно говоря, какая-то тема в математике изучалась позже, чем, например, в информатике или физике. И это вызывало справедливые упреки учителей. Сейчас эта согласованность предусмотрена и, на мой взгляд, качество программ значительно улучшилось», — отметила учитель года.

Обсуждали участники форума и качество новых учебников. «Были некоторые сомнения в плане того, что они достаточно быстро написаны. Но те авторские коллективы, которые над ними работали, по крайней мере в математике, этой работой занимались не год, не два, а гораздо больше. То есть, что было наработано годами, просто приведено в систему в течение последнего года», — пояснила эксперт.

Единственное ее пожелание — чтобы учебники были более иллюстрированные. «Когда я была на стажировке в Варшаве, у меня была возможность видеть большое количество учебников по математике, предлагаемых в Польше. Они отличаются красочностью и визуализацией материала. У нас, к огромному сожалению, учебник 5 класса вышел минимально иллюстрированным, плюс ко всему он содержит громоздкие тексты. Хотелось бы, чтобы он был менее научным. Если сравнивать его с польским аналогом, то наш просто гипернаучный и, мне кажется, будет не очень понятен ученикам. Но это касается только учебного пособия для 5 класса по математике. Учебные пособия для 7 класса, особенно по геометрии, достаточно красочные. С моей точки зрения как учителя-практика, это очень высокий уровень учебного пособия, который в большинстве случаев будет одобрен учителями. А ученикам подбор материала позволит освоить предмет на хорошем уровне», — резюмировала Елена Протасевич.

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