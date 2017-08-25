Качество новых учебных программ значительно улучшилось — учитель математики

«Большинство учителей интересовало качество новых программ. Этот вопрос поднимался и на форуме. Как член рабочей группы по экспертизе могу сказать, что новые программы имеют достаточно высокий уровень, стали более качественными. Плюс новой программы, по крайней мере по математике, в том, что она более подробно прописана. То есть, учитель будет иметь более четкую установку чему и как учить. Я думаю, претензий со стороны учителей в этом плане возникнуть не должно», — отметила Елена Протасевич.

По ее словам, программа по математике несколько упрощена — от некоторых тем разработчики отказались вовсе, другие подверглись определенной переструктуризации в изложении. Например, из нее исчезли интегралы и пределы, которые есть в вузовской программе первого курса, зато добавлена тема векторов. «Скажем так, программы приведены в единую систему. Я знаю наверняка, что раньше были расхождения: условно говоря, какая-то тема в математике изучалась позже, чем, например, в информатике или физике. И это вызывало справедливые упреки учителей. Сейчас эта согласованность предусмотрена и, на мой взгляд, качество программ значительно улучшилось», — отметила учитель года.

Обсуждали участники форума и качество новых учебников. «Были некоторые сомнения в плане того, что они достаточно быстро написаны. Но те авторские коллективы, которые над ними работали, по крайней мере в математике, этой работой занимались не год, не два, а гораздо больше. То есть, что было наработано годами, просто приведено в систему в течение последнего года», — пояснила эксперт.