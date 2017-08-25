Трассу Екатеринбург — Первоуральск перекроют из-за очередного забега

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Куйвашев. Речь идет об участке с 27 по 34 км этой трассы.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00. Кубок Галактионова назван в честь свердловчанина-марафонца.