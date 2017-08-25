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08:35 (мск), источник: ЕАН

Трассу Екатеринбург — Первоуральск перекроют из-за очередного забега

Движение по автодороге Екатеринбург — Первоуральск 26 августа ограничат в связи с проведением полумарафона на Кубок Галактионова.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Куйвашев. Речь идет об участке с 27 по 34 км этой трассы.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00. Кубок Галактионова назван в честь свердловчанина-марафонца.

Соревнования проводятся с 1998 года, в 2013 году они получили статус областных.

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