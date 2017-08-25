В Перми выбрали самый цветущий двор

Источник: Вести - Пермь

Благоустройство оценивали сами жители, которые и принимали в нем самое активное участие. Кто победил?

Нина Антонова, председатель ТСЖ «Пушкина 113»: «Когда мы организовались, люди не верили, что из такого бардака можно сделать благоустройство. Мы купили вазоны, посадили цветы, сделали клумбы».

А потом еще заявились в депутатские и федеральные программы по благоустройству. Такой симбиоз привел к тому, что во дворе стало жить красиво и удобно. И таких примеров в Ленинском районе только в этом году 30.

Качество выполненных работ оценивают сами жители. И если у них появятся замечания, они могут их высказать напрямую. Портал «Управляем вместе!» — по сути, карта региона, на которую нанесены объекты строительства. Любой желающий может получить информацию о перечне проводимых работ, сроках выполнения и смете. А еще предложить объекты, которые нужно отремонтировать или создать.

Двор на Комсомольском проспекте, 30 — показательный пример. Его жители одними из первых заявились на участие в федеральной программе. Прошло всего несколько месяцев, и здесь уже появились спортивная и детская площадки, расширены парковки и цветут цветы на новых клумбах.