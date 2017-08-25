В Омске 200 молодых учителей выбрали зарплату в 8 тыс. рублей

Перед новым учебным годом в городские школы пришли работать 212 молодых специалистов. Однако вакансии в школах еще есть.

«В этом году в городских школах будут обучаться 112 000 несовершеннолетних. Вновь ожидается прирост первоклассников — 13 562 юных омича», — заявила директор департамента образования Екатерина Спехова.

По сравнению с прошлым годом число первоклассников выросло на 500 человек. Отметим, что, судя по вакансиям на портале Зарплата.ру, в Омске учителя начальных классов могут рассчитывать на зарплату в 8 тыс. рублей. Более опытным педагогам предлагают 15 тыс. рублей.