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08:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске 200 молодых учителей выбрали зарплату в 8 тыс. рублей

В городские школы приходят выпускники высших и средних учебных заведений.

Перед новым учебным годом в городские школы пришли работать 212 молодых специалистов. Однако вакансии в школах еще есть.

«В этом году в городских школах будут обучаться 112 000 несовершеннолетних. Вновь ожидается прирост первоклассников — 13 562 юных омича», — заявила директор департамента образования Екатерина Спехова.

По сравнению с прошлым годом число первоклассников выросло на 500 человек. Отметим, что, судя по вакансиям на портале Зарплата.ру, в Омске учителя начальных классов могут рассчитывать на зарплату в 8 тыс. рублей. Более опытным педагогам предлагают 15 тыс. рублей.

Требуются учителя начальных классов и предметники. В департаменте образования отметили, что в школах для молодых специалистов действует институт наставничества, программа организации методического сопровождения молодых специалистов, проведение слетов, форумов, профессиональных конкурсов.

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