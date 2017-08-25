Как правильно собирать грибы, готовить и есть их без угрозы для здоровья — советы Роспотребнадзора по Башкирии

Как отмечают санитарные врачи, основная причина грибных отравлений — неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы и неправильное приготовление блюд.

Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5−2 часа после употребления их в пищу. Это головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10−15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, конечности — холодными. При отравлении мухоморами (красным, пантерным, вонючим), сатанинским грибом, ложными опятами возможно появление бреда, галлюцинаций, человек может впасть в состояние, граничащее с помешательством. Чаще всего отравление условно съедобными грибами (волнушками, рядовками) возникает вследствие их неумелого приготовления. Признаки отравления — тошнота, рвота, понос — появляются вскоре после употребления грибов (через 1−4 часа). Выздоровление наступает обычно через сутки. Условно съедобные грибы — грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит — воспаление желудка и тонкого кишечника.

Стоит обратить внимание на то, что пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы. Причиной отравления могут быть и неправильно заготовленные или испорченные сушеные и консервированные грибы. Ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде.

Грибы могут быть источником такого тяжелого заболевания, как ботулизм. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители ботулизма. Домашняя термическая обработка их не убивает, а условия в герметически закупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина — опаснейшего для человека яда.

Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и промывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, причем они должны быть свежими. При обработке в домашних условиях грибы рекомендуется заготавливать в банках с неплотно притертыми крышками.

Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12−72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми). При появлении хотя бы одного-двух указанных признаков следует срочно обратиться к врачу.

Все грибы нужно срезать только с ножкой, чтобы убедиться в отсутствии пленчатого кольца, характерного для бледной поганки и некоторых других ядовитых грибов, похожих на сыроежку. Для сбора грибов и дальнейшей их транспортировки лучше всего использовать корзину или на крайний случай эмалированное ведро. Во время сбора грибов их необходимо срезать ножом на уровне почвенного покрова, чтобы грибница полностью оставалась в земле. Срывать грибы нельзя. Их надо собирать как можно дальше от автомобильных и железнодорожных дорог, заводов и предприятий.

Грибы долго хранить нельзя, поэтому их надо как можно быстрее перебрать и приступить к переработке. Особенно быстро грибы портятся в дождливую и сырую погоду. Необработанные грибы можно хранить в холодильнике или прохладном месте в течение нескольких часов.

Перезревшие (переросшие), испорченные (поклеванные птицами или подпорченные животными, начинающие гнить и т. д. ) и червивые грибы брать не стоит.

В походных условиях грибы в пищу лучше не употреблять, так как ими легко отравиться, а получить квалифицированную медицинскую помощь в такой ситуации можно не скоро.