Кондратьев: Любая помощь школе должна быть добровольной

Глава региона отметил, что на Кубани нехватка педагогов в образовательных учреждениях. По его словам, из 74 тысяч учителей — 20% пенсионного возраста. Работников учреждений в возрасте до 35 лет — только 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По поручению Кондратьева министерством образования Краснодарского края была разработана и подготовлена программа поддержки молодых педагогов. Она включает допмеры содействия при поступлении на работу и в течение первых трех лет. В ходе совещания глава региона заявил и о недопустимости школьных поборов.

«Содержание школ — капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием — это государственная задача. Давайте не будем перебрасывать ее на плечи родителей. Здесь моя позиция однозначна: любая помощь школе должна быть добровольной», — сказал Кондратьев.