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16:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев: Любая помощь школе должна быть добровольной

КРАСНОДАР, 25 августа, ФедералПресс. Во время краевого педагогического совета в Краснодаре губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе начнет работать программа поддержки молодых педагогов.

Глава региона отметил, что на Кубани нехватка педагогов в образовательных учреждениях. По его словам, из 74 тысяч учителей — 20% пенсионного возраста. Работников учреждений в возрасте до 35 лет — только 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По поручению Кондратьева министерством образования Краснодарского края была разработана и подготовлена программа поддержки молодых педагогов. Она включает допмеры содействия при поступлении на работу и в течение первых трех лет. В ходе совещания глава региона заявил и о недопустимости школьных поборов.

«Содержание школ — капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием — это государственная задача. Давайте не будем перебрасывать ее на плечи родителей. Здесь моя позиция однозначна: любая помощь школе должна быть добровольной», — сказал Кондратьев.

«ФедералПресс» напоминает, что в одной из краснодарских школ сформировано 20 первых классов.

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