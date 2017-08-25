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09:54 (мск), источник: СуперОмск

Названа тема первого урока в омских школах

Тематический урок 1 сентября будет посвящен теме «Россия, устремленная в будущее».

Источник: РИА "Новости"

С омскими школьниками 1 сентября будут говорить о том, где они видят себя через три, пять или десять лет. Особое внимание будет уделено применению талантов школьников в России, «устремленной в будущее». Тематический урок будет основан на направлениях социально-экономического развития страны.

Педагоги и общественники предложили обсудить со школьниками развитие инновационной экономики, освоение российских территорий и пространственное развитие страны, сохранение природы, науки и технологий. Отдельный разговор пойдет о политике и безопасности.

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