На трассу Минск-Могилев садятся военные самолеты

Транспортный Ан-26 первым сел на автомобильный участок дороги, после него с интервалом в 10 минут парно сядут истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и учебно-боевые Як-130 Вооруженных Сил Беларуси. Отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов проводится в рамках оперативно-тактического учения с авиацией, которое является заключительным этапом подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017».

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Для летчиков выполнение этого элемента является сложным, потому что автомобильная дорога не оборудована аэродромной системой навигации. Приземление на автомобильный участок дороги существенно повышает мастерство экипажей, вырабатывает у них психологическую готовность выполнять боевые задачи при рассредоточении авиации.

Прикрытие импровизированного аэродрома осуществляется не только с воздуха, но и на земле силами тактического десанта.