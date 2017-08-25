На трассу Минск-Могилев садятся военные самолеты
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассу
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассу
Транспортный Ан-26 первым сел на автомобильный участок дороги, после него с интервалом в 10 минут парно сядут истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и
Для летчиков выполнение этого элемента является сложным, потому что автомобильная дорога не оборудована аэродромной системой навигации. Приземление на автомобильный участок дороги существенно повышает мастерство экипажей, вырабатывает у них психологическую готовность выполнять боевые задачи при рассредоточении авиации.
Прикрытие импровизированного аэродрома осуществляется не только с воздуха, но и на земле силами тактического десанта.
Подготовку автомобильных участков дороги к приземлению самолетов, заправку, маскировку авиационной техники и средств наземного обеспечения осуществляют подразделения