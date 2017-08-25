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10:03 (мск), источник: БЕЛТА

На трассу Минск-Могилев садятся военные самолеты

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассу Минск-Могилев садятся военные самолеты, передает корреспондент БЕЛТА.

Транспортный Ан-26 первым сел на автомобильный участок дороги, после него с интервалом в 10 минут парно сядут истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и учебно-боевые Як-130 Вооруженных Сил Беларуси. Отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов проводится в рамках оперативно-тактического учения с авиацией, которое является заключительным этапом подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017».

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Для летчиков выполнение этого элемента является сложным, потому что автомобильная дорога не оборудована аэродромной системой навигации. Приземление на автомобильный участок дороги существенно повышает мастерство экипажей, вырабатывает у них психологическую готовность выполнять боевые задачи при рассредоточении авиации.

Прикрытие импровизированного аэродрома осуществляется не только с воздуха, но и на земле силами тактического десанта.

Подготовку автомобильных участков дороги к приземлению самолетов, заправку, маскировку авиационной техники и средств наземного обеспечения осуществляют подразделения инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения.

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