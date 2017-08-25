Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Сергей Лазарев показал подросшего сына
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
09:55 (мск), источник: Actualitati.md

В некоторых районах Молдовы отключат электричество

В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.

Источник: Actualitati.md

1. В городе Комрат света не будет с 08:30 до 17:00 на улицах Космонавтов, Дубинина, Кузнецова, Ленина, Новая, Победы.

2. В коммуне Светлый:09:45 17:00: Улицы 28 июня, Калинина, Юбилейная, Гагарина, Иванова, Ленина, Горького, Мира, Молодежная, Шевченко.

3. В селе Алексеевка, коммуны Светлый:09:45 17:00: Улицы Маркса, Якира, Мира, Лазо.

4. В городе Чадыр-Лунга:09:00 12:00: Улицы 1 мая, 28 Июня, Пушкина, Буденного, Буджакская, Чайковского, Чеканова, Чакира, Кантемира, Энгельса, Измайловская, Комсомольская, Кутузова, Ленина, Лермонтова, Ломоносова, Горького, Металлистов, Мичурина, Нагорная, Гоголя, Первомайская, Полевая, Пролетарская, Щорса, Школьная, Советская, Степная, Танасогло, Тихая, Ткаченко, Воинов интернационалистов.

5. В селе Казаклия:13:00 14:00: Улицы Пушкина, Кирова, Суворова, 13:00 17:00: Улицы Фрунзе, Садовая, Пирогова.

6. В селе Гайдары:08:45 13:00: Улицы 40 лет Октября, Советская, Суворова, 13:00 17:00: Улицы Гагарина, Ленина, Советская, Суворова.

7. В селе Томай:09:20 10:20: Улицы Котовского, Ленина, Советская.

Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов, круглосуточно, по телефону 022−43−11−11.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На КПП Вулканешты образовались крупные пробки
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь