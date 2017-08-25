В некоторых районах Молдовы отключат электричество

1. В городе Комрат света не будет с 08:30 до 17:00 на улицах Космонавтов, Дубинина, Кузнецова, Ленина, Новая, Победы.

2. В коммуне Светлый:09:45 17:00: Улицы 28 июня, Калинина, Юбилейная, Гагарина, Иванова, Ленина, Горького, Мира, Молодежная, Шевченко.



3. В селе Алексеевка, коммуны Светлый:09:45 17:00: Улицы Маркса, Якира, Мира, Лазо.



4. В городе Чадыр-Лунга:09:00 12:00: Улицы 1 мая, 28 Июня, Пушкина, Буденного, Буджакская, Чайковского, Чеканова, Чакира, Кантемира, Энгельса, Измайловская, Комсомольская, Кутузова, Ленина, Лермонтова, Ломоносова, Горького, Металлистов, Мичурина, Нагорная, Гоголя, Первомайская, Полевая, Пролетарская, Щорса, Школьная, Советская, Степная, Танасогло, Тихая, Ткаченко, Воинов интернационалистов.



5. В селе Казаклия:13:00 14:00: Улицы Пушкина, Кирова, Суворова, 13:00 17:00: Улицы Фрунзе, Садовая, Пирогова.



6. В селе Гайдары:08:45 13:00: Улицы 40 лет Октября, Советская, Суворова, 13:00 17:00: Улицы Гагарина, Ленина, Советская, Суворова.



7. В селе Томай:09:20 10:20: Улицы Котовского, Ленина, Советская.



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