Зарегистрирован трехмиллионный посетитель EXPO в Астане
На выставке EXPO-2017 в Астане зарегистрировали трехмиллионного посетителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На выставке EXPO-2017 в Астане зарегистрировали трехмиллионного посетителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Чтобы вычислить почетного гостя EXPO в Астане сотрудники главного операционного центра в режиме реального времени следили за всеми входными группами выставки. Трехмиллионного посетителя зафиксировали в 12.29 на восточной входной группе. Последние четыре цифры из уникального номера билета гостя сообщили сотрудникам, дежурившим входа, а те доставили гостя в
Напомним, миллионный посетитель EXPO был зафиксирован 11 июля, а двухмиллионного посетителя EXPO зарегистрировали 4 августа.