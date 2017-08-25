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09:54 (мск), источник: Tengrinews

Зарегистрирован трехмиллионный посетитель EXPO в Астане

На выставке EXPO-2017 в Астане зарегистрировали трехмиллионного посетителя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Чтобы вычислить почетного гостя EXPO в Астане сотрудники главного операционного центра в режиме реального времени следили за всеми входными группами выставки. Трехмиллионного посетителя зафиксировали в 12.29 на восточной входной группе. Последние четыре цифры из уникального номера билета гостя сообщили сотрудникам, дежурившим входа, а те доставили гостя в пресс-центр на гольф-каре.

Напомним, миллионный посетитель EXPO был зафиксирован 11 июля, а двухмиллионного посетителя EXPO зарегистрировали 4 августа.

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