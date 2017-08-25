Зарегистрирован трехмиллионный посетитель EXPO в Астане

Чтобы вычислить почетного гостя EXPO в Астане сотрудники главного операционного центра в режиме реального времени следили за всеми входными группами выставки. Трехмиллионного посетителя зафиксировали в 12.29 на восточной входной группе. Последние четыре цифры из уникального номера билета гостя сообщили сотрудникам, дежурившим входа, а те доставили гостя в пресс-центр на гольф-каре.