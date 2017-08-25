Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Российский актер сбежал в Украину став солдатом-добровольцем
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Военные России использовали новый способ засекреченной связи
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:09 (мск), источник: РИАМО

«Я совсем не узнаю Москву — это не мой город»

Коренные москвичи рассказали, как изменилась Москва за полвека.

Источник: Reuters

В преддверии празднования 870-го юбилея Москвы коренные москвичи рассказали РИАМО, как менялась жизнь в столице в разные эпохи, что они больше всего любят в городе, и как относятся к современной Москве.

Наталья, 78 лет (Арбат):

«Вся моя жизнь прошла в центре Москвы, и я видела город абсолютно разным.

Я помню военную Москву, с темными окнами, когда город освещался прожекторами, а в небе висели аэростаты. Помню парад Победы.

Gamle Arbat i Moskva (1935)

Отношения между людьми тогда были очень теплые. Я училась в школе прямо напротив Кремля, там учились и дети высокопоставленных людей, и «дети коммуналок». Но мы были как родные, дружили всю жизнь. Эта школа до сих пор существует.

Моя Москва — это 50-е годы. Город был очень спокойным и чистым. Мы могли гулять всю ночь напролет. Люди были доброжелательными, и все было абсолютно прекрасно.

В 90-е начался снос исторических зданий, поджоги, вандализм, неуважение к прошлому, к истории.

Остались еще места моей Москвы в арбатских переулках, в Замоскворечье, на Ордынке и Пречистенке. Я люблю приходить в Новодевичий монастырь, Марфо-Мариинскую обитель, а вот обновленный Парк Горького я не оценила.

Зима, парк Горького

Как-то была на катке зимой, и мне там не понравилось совершенно. Во времена моей юности весь парк заливали, и вся Москва каталась там, причем совершенно бесплатно.

Уничтожен «зеленый пояс» Москвы, город просто задыхается. «Пастернаковское поле» в Переделкино недалеко от нашей дачи все продали под элитные коттеджи.

Нина, 60 лет (ЦАО — Выхино):

Я родилась в 57-м, в год Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в самом центре Москвы. Для меня всегда было две Москвы — центральная и спальная. Переселение из центра на окраины шло постоянно в связи с расселением коммуналок. Так я переехала с Зубовской улицы в Выхино.

Центр мы любили, он был «наш». Ходили в кино, театры, музеи и на выставки, но туда еще надо было достать билеты. Традиционное место встреч — кафе-мороженое на Тверской (тогда улица Горького с липами). Там можно было недорого посидеть с друзьями.

Soviet Moscow

«Достать» — главное слово 70-х и 80-х. Тогда трудно было купить одежду и обувь. Хорошо, если ты шил или имел знакомых спекулянтов.

Купить там можно было все: книги, парфюм, джинсы, туфли, сапоги и т. п. с большой переплатой. За американские джинсы мне пришлось отдать месячную зарплату.

В 80-х наступил глобальный дефицит. Деньги есть, а купить что-то практически нереально. Квартиры превращаются в склады. Я стояла в гигантских очередях за детскими вещами с номерочками на руке.

Лучшее воспоминание о Москве 80-х — это Олимпийские игры. Всех, кого можно, выслали из города, а в магазины завезли продукты.

Килограмм сметаны стоил половину зарплаты. Пришлось приспосабливаться, чтобы выжить.

Зато появилось настоящее телевидение и прекрасный русский рок.

Сейчас все ругают Лужкова. На самом деле, он очистил город от мусора, который при Гаврииле Попове буквально летал по Тверской. Собянин получил город уже в приличном состоянии.

Сейчас все силы брошены на центр, а на окраинах не делается ничего (сужу по своему району), только зачем-то сносят киоски с печатью и мороженым.

Татьяна, 70 лет (проспект Вернадского):

«Наш район всегда был спокойным и чистым, даже в 90-е. Мигрантов у нас и сейчас очень мало. Раньше за какими-то вещами приходилось ездить в другие районы или в центр, а теперь стало совсем удобно жить: много магазинов, несколько кинотеатров, кафе в шаговой доступности.

Я люблю и Москву моей молодости, и современную Москву. Только ГУМ мне сейчас не очень нравится — какой-то он стал аляповатый, дешевый.

GUM Department Store, Moscow, 1969

Мне нравится, какой стала Тверская улица. В 90-е там все было завешено рекламой и лотками.

Единственное, что меня расстраивает в городе — это уничтожение пятиэтажек. Москва — не город высоток, он уютный и теплый. Наша пятиэтажка попала под эту программу, хотя мы голосовали против сноса. Монструозные высотные дома выглядят удручающе. Все прогрессивные страны отказываются от высотного строительства, а Москва погружается в хаос, вместо того, чтобы сохранять свой дух.

Людмила, 55 лет (Речной вокзал):

«В конце 70-х я была старшеклассницей и пела ансамбле. Выступала даже в легендарном ДК Горбунова. Культурная жизнь в Москве тогда была всем доступна, не то что сейчас — в основном за деньги.

Я очень любила ВДНХ, тогда там работали все павильоны. Особенно павильон «Цветы». Зайдешь туда — и тебя сшибают с ног ароматы. Второй любимый — «Космос». В начале 80-х там выставили лунный грунт, и стояли огромные очереди. Я тоже отстояла — ну, песок и песок.

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года). У здания МГУ на Ленинских горах в дни фестиваля. | Источник: РИА "Новости"

Я училась на факультете журналистики МГУ на проспекте Маркса (ныне — Моховая улица). После занятий мы любили пройтись по улице Герцена (Большой Никитской) и перекусить в кафе «Шоколадница» у театра Станиславского. Оно славилось тончайшими блинчиками с шоколадным соусом и фруктовым желе со взбитыми сливками. Все было свежее и дешевое.

В 80-х все девушки гонялись за косметикой и модными вещами. В гостинице «Москва» был небольшой магазин косметики, туда стояли очереди за «ланкомовской» помадой, пудрой и духами. У консерватории была комиссионка с иностранными вещичками. Еще мы бегали к «Интуристу» посмотреть на иностранцев.

Hotel Moskva, Moscow, 1930s

В 90-е, когда появилась семья и дети, мы старались не выезжать в центр, после 1991 года он стал небезопасным. Выбирались только в «Лужники» и на Черкизовский рынок, где были знаменитые барахолки.

Сейчас меня ужасно напрягает количество людей в метро и на улицах, это всегда стресс.

Мария, 45 лет (Бирюлево):

«Когда-то район Бирюлево Восточное был тихим, чистым и безопасным. Родители спокойно отпускали нас, 11−13 летних девчонок в бирюлевский дендропарк и парк «Царицыно».

Девочки ходили в одинаковых клетчатых пальтишках и шубах из «чебурашки», редко у кого были дубленки или пуховики из-за границы. Выделываться стали только в старших классах, когда железный занавес приоткрылся: носили эластичные колготки, джинсы-пирамиды, дутики и пр.

В 2000-е Москва постепенно становилась европейским мегаполисом. Я работала в агентстве элитной недвижимости, где люди покупали шикарные квартиры и загородные дома по астрономическим ценам.

Сейчас москвичи уже насытились потреблением и стремятся к экономии и минимализму. Люди в городе даже внешне стали другими: следят за фигурой, питанием, занимаются спортом, посещают салоны красоты.

Soviet Moscow

На улицах появилось много велосипедистов, скейтеров, красивых ухоженных людей. Хотя встречаются и перегибы — всякие веганы, сыроеды и праноеды, губы-пельмешки, импланты, ботокс и татуаж.

Москва все больше обновляется. Расстраивает только массовое строительство уродливых муравейников и тенденция к расширению Москвы. Многие природные уголки стерты с лица земли, застроены жилыми массивами, город явно перенаселен.

Эксперты: результаты «Моей улицы» оправдают ожидания москвичей
Во время загрузки произошла ошибка.
27 июля© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Школа на 900 мест готова к вводу в строй в Долгопрудном
Директора предприятия в Истре оштрафовали за игнорирование адвокатских запросов
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь