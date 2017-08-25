В Москве появится бомбоубежище на 1500 мест
Объект гражданской обороны станет частью жилого комплекса, который возведут рядом с парком «Останкино».
Объект гражданской обороны станет частью жилого комплекса, который возведут рядом с парком «Останкино».
Комсомольская правда сообщила, что в Москве возле станции метро «Ботанический сад» планируется построить бомбоубежище вместимостью 1500 человек. Оно станет частью жилого многоквартирного комплекса, который возведут рядом с парком «Останкино».
По данным московского Комитета по архитектуре и градостроительству, проект предполагает размещение подземного гаража на 790
Бомбоубежище IV класса должно выдержать давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабить воздействие радиации. Запись В Москве появится бомбоубежище на 1500 мест впервые появилась Практика.