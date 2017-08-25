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09:59 (мск), источник: Практика

В Москве появится бомбоубежище на 1500 мест

Объект гражданской обороны станет частью жилого комплекса, который возведут рядом с парком «Останкино».

Комсомольская правда сообщила, что в Москве возле станции метро «Ботанический сад» планируется построить бомбоубежище вместимостью 1500 человек. Оно станет частью жилого многоквартирного комплекса, который возведут рядом с парком «Останкино».

По данным московского Комитета по архитектуре и градостроительству, проект предполагает размещение подземного гаража на 790 машино-мест, где предусмотрено размещение объекта гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV вместимостью 1500 человек.

Кроме того, жилой комплекс объединит 147 тысяч квадратных метров жилья, а рядом будут построены детский сад и школа.

Бомбоубежище IV класса должно выдержать давление в 0,9 атмосфер на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабить воздействие радиации. Запись В Москве появится бомбоубежище на 1500 мест впервые появилась Практика.

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