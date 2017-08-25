Потоп в Петербурге: машины закопались, объезжая пробку на КАД

Последствия вчерашнего дождя до сих пор мешают автомобилистам, например в Славянке, где вечером и ночью был настоящий потоп, и сейчас сохраняются «озёра», пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Так, около 20 часов в Русановке несколько машин застряли. «Объезжают пробку на КАД перед вантовым мостом, ВСЕ закопались, даже эвакуатор в районе Русановской улицы, к ЖК “Ласточкино гнездо”, а новые машины всё приезжают и приезжают. Итог один — стоят!» — рассказывали в «ДТП и ЧП».