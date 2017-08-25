Потоп в Петербурге: машины закопались, объезжая пробку на КАД
Последствия вчерашнего дождя до сих пор мешают автомобилистам.
Последствия вчерашнего дождя до сих пор мешают автомобилистам.
Последствия вчерашнего дождя до сих пор мешают автомобилистам, например в Славянке, где вечером и ночью был настоящий потоп, и сейчас сохраняются «озёра», пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В Петербурге вчера затопило множество улиц.
Так, около 20 часов в Русановке несколько машин застряли. «Объезжают пробку на КАД перед вантовым мостом, ВСЕ закопались, даже эвакуатор в районе Русановской улицы, к ЖК “Ласточкино гнездо”, а новые машины всё приезжают и приезжают. Итог один — стоят!» — рассказывали в «ДТП и ЧП».
Напомним, по прогнозам синоптиков, дожди продолжатся.