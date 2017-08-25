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10:08 (мск), источник: Uralpress.ru

В Златоусте состоится «Забег за облака»

Завтра, 26 августа, в Златоусте будет дан старт традиционному горному марафону «Забегу за облака». Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 800 человек.

В нацпарк «Таганай», на территории которого проходят трассы марафона, съедутся спортсмены из Челябинской, Свердловской, Самарской, Курганской, Оренбургской, Ленинградской, Московской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского края и других регионов России, а также из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

«Забег за облака» проводится с целью выявления сильнейших спортсменов, популяризации бега на длинные дистанции, приобщения к здоровому образу жизни и экологического просвещения населения. Для всех участников обязательна справка о состоянии здоровья, при отсутствии медсправки участники не будут допущены до соревнований, — сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Павел Накоряков.

Победители и призеры состязаний будут определяться на дистанциях длиной 12, 30 и 42 километра среди мужчин и женщин по четырем возрастным категориям. Также будут награждаться самый младший и самый старший участники забегов.

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