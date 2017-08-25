Самарские дороги оборудуют датчиками изменения температуры

Источник: РИА "Новости"

Тольяттинский завод предоставит швейцарцам персонал, а также будет производить для них часть комплектующих, сообщает пресс-служба губернатор Николая Меркушкина.

Компания начнет свою работу с ноября. Для Самары она будет производить 6 видов машин, как городских, так и магистральных. Эту технику можно будет использовать и в летний, и в зимний период. Предполагается, что только зимняя ее эксплуатация позволит сэкономить 30−35 млн рублей.

«Такие машины нам просто необходимы. Сейчас в регионе созданы общественные советы микрорайонов. Будет очень правильно, если за каждым советом будет закреплена своя техника. Первую партию техники мы хотим получить уже зимой, чтобы дороги Самары и Тольятти содержались лучшим образом», — сказал глава региона.

Также компания Boschung предложила оснастить дороги Самарской области датчиками изменения температуры.