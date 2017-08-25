Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
У строящегося моста в Крым упал в море автобус с людьми
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
10:16 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские дороги оборудуют датчиками изменения температуры

Швейцарская компании Marcel Boschung AG собирается открыть в Самарской области региональное представительство. Она будет заниматься производством коммунальной техники на площадке индустриального парка ПАО «АвтоВАЗ».

Источник: РИА "Новости"

Тольяттинский завод предоставит швейцарцам персонал, а также будет производить для них часть комплектующих, сообщает пресс-служба губернатор Николая Меркушкина.

Компания начнет свою работу с ноября. Для Самары она будет производить 6 видов машин, как городских, так и магистральных. Эту технику можно будет использовать и в летний, и в зимний период. Предполагается, что только зимняя ее эксплуатация позволит сэкономить 30−35 млн рублей.

«Такие машины нам просто необходимы. Сейчас в регионе созданы общественные советы микрорайонов. Будет очень правильно, если за каждым советом будет закреплена своя техника. Первую партию техники мы хотим получить уже зимой, чтобы дороги Самары и Тольятти содержались лучшим образом», — сказал глава региона.

Также компания Boschung предложила оснастить дороги Самарской области датчиками изменения температуры.

«Речь идет о создании сети метеостанций. Она позволит выстраивать содержание дорог в зависимости от погодных условий. В дорожное полотно внедряется датчик изменения температуры. Как только она снижается до нуля, нужно выходить на уборку дорог от наледи», — сказал министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Парень из Самары выиграл чемпионат мира по брейк-дансу в Америке
При падении автобуса в море на Кубани погибли 13 человек
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Хабаровские живодеры получили реальные сроки
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь