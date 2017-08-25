Тулеев впервые за 17 лет не примет участия в праздновании Дня шахтера
Губерантору Кемеровской области была проведена сложная операция на позвоночнике в июне.
Губерантору Кемеровской области была проведена сложная операция на позвоночнике в июне.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев впервые за 17 лет не примет участия в праздновании Дня шахтера.
Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС». Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после длительного периода реабилитации в среду, 23 августа, в ходе которого поздравил шахтеров с наступающим праздником.
Глава Кузбасса традиционно принимал участие в торжественном праздновании Дня шахтера ежегодно. В выбранной столице праздника он объезжал новые объекты, участвовал в открытии особо важных зданий, докладывал о развитии угольной отрасли в регионе и награждал горняков.