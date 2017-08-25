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10:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Тулеев впервые за 17 лет не примет участия в праздновании Дня шахтера

Губерантору Кемеровской области была проведена сложная операция на позвоночнике в июне.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев впервые за 17 лет не примет участия в праздновании Дня шахтера.

Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС». Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после длительного периода реабилитации в среду, 23 августа, в ходе которого поздравил шахтеров с наступающим праздником.

Глава Кузбасса традиционно принимал участие в торжественном праздновании Дня шахтера ежегодно. В выбранной столице праздника он объезжал новые объекты, участвовал в открытии особо важных зданий, докладывал о развитии угольной отрасли в регионе и награждал горняков.

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