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11:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Дополнительный рейс появится на автобусном маршруте № 10 в Хабаровске

В Хабаровске с 1 сентября введут дополнительный вечерний рейс на автобусном маршруте № 10. О продлении его работы в будние дни попросили пассажиры.

Новое расписание движения для маршрута № 10 разработали специалисты управления транспорта. Документ предусматривает отправление последнего рейса от остановки «Подсобное хозяйство» в 19:31, от остановки — «улица Калинина» в 20:34, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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