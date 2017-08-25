Дополнительный рейс появится на автобусном маршруте № 10 в Хабаровске
В Хабаровске с 1 сентября введут дополнительный вечерний рейс на автобусном маршруте № 10. О продлении его работы в будние дни попросили пассажиры.
В Хабаровске с 1 сентября введут дополнительный вечерний рейс на автобусном маршруте № 10. О продлении его работы в будние дни попросили пассажиры.
Новое расписание движения для маршрута № 10 разработали специалисты управления транспорта. Документ предусматривает отправление последнего рейса от остановки «Подсобное хозяйство» в 19:31, от остановки — «улица Калинина» в 20:34, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на