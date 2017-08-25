Естественная убыль населения началась в Иркутской области

Источник: AP 2017

За последние полгода зарегистрировано 15825 новорожденных и 15933 человека ушли в мир иной. Отрицательное сальдо этих процессов — 108 человек (в январе-июне прошлого года — прирост 1168 человек). Об этом 25 августа сообщает Иркустстат.

Число смертей за это время сократилось на 3%, а количество появившихся на свет младенцев — на 10%. Показатель рождаемости, с 2009 года превышавший отметку в 15 человек на 1000 населения, в минувшем году опустился до 14,8, а теперь составляет 13,2. Родителями становится относительно немногочисленное поколение родившихся в 90-х годах.

При снижении общего показателя смертности до 13,3 на 1000 жителей (против 13,7 за январь-июнь прошлого года) уровень смертности от новообразований увеличился на 5%.

За полугодие численность наших земляков сократилась на 2,2 тыс. человек. Главная причина потерь — миграционная убыль за счет оттока населения в другие регионы России. Количество уехавших из Приангарья больше числа прибывших сюда на постоянное жительство на 2141 человека.