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11:00 (мск), источник: Noi.md

Россия ужесточает требования миграционного учёта

Гражданин Республики Молдова, который работает по патенту в России, обязан иметь на руках действующий миграционный учёт, который делается на основании оплаченных чеков за патент.

Источник: Noi.md

С сентября 2017 года ужесточаются требования миграционного учёта. На сегодняшний день документы на продление миграционного учёта принимаются, даже если регистрация просрочена на несколько дней и уже не действует. Что ждёт молдавских мигрантов в России в сентябре:

1. Инспектора больше не будут принимать документы на продление с просроченной регистрацией. При отсутствии действующей регистрации с иностранца будет взиматься штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей;.

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2. При подаче документов на продление регистрации с просрочкой хоть на 1 день — это отказ в выдаче регистрации, штраф и выезд на границу.

3. Оплаченные чеки за патент не будут являться основанием для продления регистрации в регионе проживания, так как у предыдущей регистрации истёк срок действия.

Некоторые региональные МФЦ уже не принимают документы на продление миграционного учёта с просроченной регистрацией. Что делать, если в сентябре иностранец просрочит миграционный учёт? В случае если мигрант вовремя не успел продлить регистрацию, необходима следующая последовательность действий:

1. Необходимо выехать на границу;.

2. Обновить миграционную карту;.

3. Оформить новую регистрацию.

Только в таком случае мигрант сможет легально находиться в России и осуществлять трудовую деятельность. Настоятельно рекомендуется уже сейчас подготовиться к предстоящим изменениям в сентябре и проверить срок действия регистраций.

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