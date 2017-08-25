Хамелеон, который «держит все в своих руках», покорил соцсети

Олив хватается за любые предметы — такова его особенность. В крохотных лапках все смотрится очень забавно.
«Мне подумалось, что если дать хамелеону игрушечное оружие, она схватит его — это будет весело», — говорит Уорд. Хозяйка ящерицы вручила питомцу несколько мечей из Lego и сделала снимки, которые и опубликовала затем в Twitter с подписью: «Хамелеоны веселые, потому что они будут держать все, что вы им дадите».
Она не ожидала, что фотографии принесут Олив всемирную известность. Изображения стали вирусными: более 400 000 человек поставили твиту «лайки» и ретвитнули пост 170 000 раз.
Твит Эммы получил шквал ответных фотографий пользователей, которые публиковали снимки своих питомцев с оружием, передает Huffington Post.
Кого-то Олив даже вдохновила на творчество.