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12:57 (мск), источник: Моя Планета

Хамелеон, который «держит все в своих руках», покорил соцсети

У жительницы Мичигана (США) Эммы Уорд живет милый хамелеон Олив. После нескольких снимков, которые американка опубликовала в Twitter, причудливая ящерица завоевала любовь пользователей Сети.

Олив хватается за любые предметы — такова его особенность. В крохотных лапках все смотрится очень забавно.

«Мне подумалось, что если дать хамелеону игрушечное оружие, она схватит его — это будет весело», — говорит Уорд. Хозяйка ящерицы вручила питомцу несколько мечей из Lego и сделала снимки, которые и опубликовала затем в Twitter с подписью: «Хамелеоны веселые, потому что они будут держать все, что вы им дадите».

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Она не ожидала, что фотографии принесут Олив всемирную известность. Изображения стали вирусными: более 400 000 человек поставили твиту «лайки» и ретвитнули пост 170 000 раз.

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Твит Эммы получил шквал ответных фотографий пользователей, которые публиковали снимки своих питомцев с оружием, передает Huffington Post.

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Кого-то Олив даже вдохновила на творчество.

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