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11:17 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург везут мощи «военного» великомученика Димитрия Солунского

В Екатеринбург по благословению митро­полита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла привезут мощи свят­ого великомученика Димитрия Солунского.

Ковчег прибудет на уральскую землю из Гр­еции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская православная церковь), сообщает пресс-служба митрополии.

Встреча мощей сост­оится в Храме-на-Кро­ви 19 сентября в 16:45, перед на­чалом всенощного бде­ния.

Мощи великомученика будут пребывать в храме до 1 ок­тября.

Память Димит­рия Солунского связывают с воинским подви­гом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспеха­х, с копьем и мечом в руках.

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