В Екатеринбург везут мощи «военного» великомученика Димитрия Солунского

Ковчег прибудет на уральскую землю из Гр­еции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская православная церковь), сообщает пресс-служба митрополии.

Встреча мощей сост­оится в Храме-на-Кро­ви 19 сентября в 16:45, перед на­чалом всенощного бде­ния.

Мощи великомученика будут пребывать в храме до 1 ок­тября.