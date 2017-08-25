В Екатеринбург везут мощи «военного» великомученика Димитрия Солунского
В Екатеринбург по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла привезут мощи святого великомученика Димитрия Солунского.
В Екатеринбург по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла привезут мощи святого великомученика Димитрия Солунского.
Ковчег прибудет на уральскую землю из Греции. Его доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская православная церковь), сообщает
Встреча мощей состоится в Храме-на-Крови 19 сентября в 16:45, перед началом всенощного бдения.
Мощи великомученика будут пребывать в храме до 1 октября.
Память Димитрия Солунского связывают с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в виде воина в пернатых доспехах, с копьем и мечом в руках.