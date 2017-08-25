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11:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

НГУ получил право самостоятельно присуждать ученые степени

Премьер-министр Медведев подписал постановление о наделении 19 вузов России правом присуждения научных степеней, в список попал МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, а также один новосибирский вуз.

НГУ получил право самостоятельно присуждать ученые степени, постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Глава правительства Дмитрий Медведев наделил 19 вузов России правом с 1 сентября самостоятельно присуждать ученые степени.

«Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория “национальный исследовательский университет”, три вуза, в отношении которых установлена категория “федеральный университет”, четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — говорится в сообщении.

В список университетов попали полномочия МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт имени Иоффе Российской академии наук и другие, среди которых оказался и НГУ, который назван «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет».

Подчеркивается, что «принятое решение направлено на реализацию механизма предоставления образовательным организациям высшего образования и научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени».

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