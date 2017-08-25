НГУ получил право самостоятельно присуждать ученые степени, постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.
Глава правительства Дмитрий Медведев наделил 19 вузов России правом с 1 сентября самостоятельно присуждать ученые степени.
«Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория “национальный исследовательский университет”, три вуза, в отношении которых установлена категория “федеральный университет”, четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — говорится в сообщении.
В список университетов попали полномочия МГУ имени Ломоносова,
Подчеркивается, что «принятое решение направлено на реализацию механизма предоставления образовательным организациям высшего образования и научным организациям права самостоятельно присуждать ученые степени».