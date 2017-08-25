НГУ получил право самостоятельно присуждать ученые степени

«Подписанным распоряжением утвержден перечень, в который включены четыре научные организации и 19 вузов. В том числе 11 вузов, в отношении которых установлена категория “национальный исследовательский университет”, три вуза, в отношении которых установлена категория “федеральный университет”, четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», — говорится в сообщении.