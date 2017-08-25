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11:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новая дамба защитит Уссурийск от возможных наводнений

Глава Приморья рассказал, в какой помощи еще нуждаются пострадавшие от наводнения жители.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 августа, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал, как в Уссурийске организована работа по предоставлению выплат и в какой помощи еще нуждаются пострадавшие от наводнения жители. Глава региона напомнил, что за сутки здесь выпала трехмесячная норма осадков, вода размыла подворья, повредила фундаменты домов, лишила людей урожая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Сейчас необходимо оперативно ликвидировать последствия — разобрать завалы, очистить дома, убрать мусор. Справиться с этим объемом работы людям, особенно пожилым, помогают спасатели. И, конечно же, все пострадавшие в первую очередь нуждаются в выплатах на восстановление потраченного имущества — на сегодня это главный вопрос», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Приморья пояснил, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие.

«Выплат несколько: из средств краевого бюджета — по 10 тысяч рублей за подтопленный приусадебный или садовый участок, огород, по 25 тысяч рублей — за подтопленный дом. Из средств федерального бюджета — по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, и также на каждого по 50 тысяч рублей, если частично утрачено имущество. По 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат те, кто полностью утратил имущество. Я каждый день подписываю несколько распоряжений на выплаты, и деньги оперативно поступают в почтовые отделения, а оттуда — к людям», — подчеркнул Владимир Миклушевский, отметив, что также прорабатывается механизм по обеспечению граждан, дома которых не подлежат восстановлению, новым жильем.

Глава региона посетил несколько поврежденных домов, где пообщался с жителями. Многих волновали вопросы, как быть, если имущество не было зарегистрировано должным образом и чего ждать людям от следующих дождей.

«Если поврежденное имущество не зарегистрировано в собственность, необходимо обратиться в суд — таковы правила. В департаменте труда и социального развития вам помогут правильно оформить документы. Что касается защиты города от предстоящих тайфунов — сейчас мы строим еще одну дамбу, которая защитит муниципалитет от наводнения», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ. В рамках краевой госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» в пострадавших от паводка работают 139 комиссий по оценке ущерба, из них 58 — по оценке ущерба, нанесённого жилым домам и земельным участкам.

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