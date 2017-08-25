Прокуратура нагрянула в детсады Сысерти после новости о Коксаки
Публикация ЕАН о возможном заражении детей на уральской Рублевке вирусом Коксаки стала поводом для прокурорской проверки.
Публикация ЕАН о возможном заражении детей на уральской Рублевке вирусом Коксаки стала поводом для прокурорской проверки.
Местные жители рассказали, что накануне ревизоры проинспектировали оба упомянутых в материале детских сада. Информацию подтвердили и в
«Проводится проверка по факту публикации в СМИ о массовом заболевании детей. Будет устанавливаться точное количество заболевших, причина, а также соблюдение в дошкольных учреждениях норм
«Предоставленная вами информация взята в работу: специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора данные факты будут проверены», — проинформировали в
Ранее агентство ЕАН сообщало, что в двух детсадах в поселке Октябрьский и в Сысерти группы закрыты на карантин.
Известно, что в одном из них причиной стал энтеровирус. А родители воспитанника, посещающего второе учреждения, рассказали, что у ребенка повысилась температура и появилась сыпь. Отметим, что эти симптомы известны как проявления нашумевшего Коксаки, который относится как раз к энтеровирусам.