Прокуратура нагрянула в детсады Сысерти после новости о Коксаки

Местные жители рассказали, что накануне ревизоры проинспектировали оба упомянутых в материале детских сада. Информацию подтвердили и в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Проводится проверка по факту публикации в СМИ о массовом заболевании детей. Будет устанавливаться точное количество заболевших, причина, а также соблюдение в дошкольных учреждениях норм санитарно-эпидемиологического законодательства», — пояснили в надзорном ведомстве. Проверку начал и Роспотребнадзор.

«Предоставленная вами информация взята в работу: специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора данные факты будут проверены», — проинформировали в пресс-службе свердловского управления ведомства.

Ранее агентство ЕАН сообщало, что в двух детсадах в поселке Октябрьский и в Сысерти группы закрыты на карантин.