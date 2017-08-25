Новый запрещающий дорожный знак появится в Краснодаре

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 14 сентября организация движения на проезде Затонном от улицы Индустриальной до проезда Индустриальный будет изменена. Здесь установят новый дорожный знак, запрещающий остановку.

«Изменения в организации движения автотранспорта на улице вводятся для увеличения пропускной способности улицы и в целях безопасности дорожного движения. Просим водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.