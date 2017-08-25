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11:42 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за ремонта в Калининграде отключили свет и воду в домах на 11 улицах

В пятницу из-за проведения ремонтных работ отключено электричество в домах на 11 улицах областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Новый Калининград

Так, до 17:00 света не будет на ул. Тенистой аллее, 52−88, 57−71, 57а, ул. Проточной, 2−18, 5−7; до 18:00 — на ул. Ген. Павлова, 14−22, ул. Октябрьской, 39, ул. Песочной, 1−11, 2, 4, 10, ул. Глазунова, 1−9, 4−8, 7а, 9а, 12, 13, 16−34, 28а, ул. Добролюбова, 23, 25, 28−44, 28а, 28б, 28 В, ул. Белинского, 36, 45, ул. Ватутина, 19−39, 20−40, ул. Красносельской, 36−40, 40а, 60, 60а, 72, 74.

В связи с отключением электроэнергии до 18:00 не будет горячей воды на ул. Ген. Павлова, 14−22 и ул. Октябрьской, 5−25.

До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (32 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир, нет доступа в 5 квартир), ул. Волховской, 8 (4 квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке г/колонки), ул. Островского, 3 (4 квартиры), ул. Багратиона, 26, ул. Грекова, 3−5 (6 квартир), ул. Театральной, 3 (6 квартир), Ленинском пр-те, 48 (16 квартир), Ленинском пр-те, 20−26, ул. Б. Песочной, 9 (1 квартира).

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