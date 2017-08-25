Из-за ремонта в Калининграде отключили свет и воду в домах на 11 улицах

Источник: Новый Калининград

Так, до 17:00 света не будет на ул. Тенистой аллее, 52−88, 57−71, 57а, ул. Проточной, 2−18, 5−7; до 18:00 — на ул. Ген. Павлова, 14−22, ул. Октябрьской, 39, ул. Песочной, 1−11, 2, 4, 10, ул. Глазунова, 1−9, 4−8, 7а, 9а, 12, 13, 16−34, 28а, ул. Добролюбова, 23, 25, 28−44, 28а, 28б, 28 В, ул. Белинского, 36, 45, ул. Ватутина, 19−39, 20−40, ул. Красносельской, 36−40, 40а, 60, 60а, 72, 74.

В связи с отключением электроэнергии до 18:00 не будет горячей воды на ул. Ген. Павлова, 14−22 и ул. Октябрьской, 5−25.