До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные

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«Циклон уже покинул Беларусь, и в выходные ожидается умеренно теплая, но неустойчивая погода — без дождей не обойдется», — пояснил синоптик.

В субботу, 26 августа, погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет западный 3−8 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — плюс 17−23 градуса, по юго-западу будет до плюс 25.

В Минске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью — без существенных осадков (вероятность осадков 10−20%), днем пройдет небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер будет западный 3−8 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 10−12 градусов выше нуля, днем ожидается 19−21 градусов тепла.

В воскресенье, 27 августа, ночью погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления, а днем — фронтальный раздел, перемещающийся с Западной Европы. Ночью в крайних юго-западных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью составит 6−12 градусов выше нуля, по юго-западу будет до плюс 14. Днем ожидается 16−23 градуса тепла, по югу — 24−27 градусов выше нуля.

В Минске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 9−11 градусов тепла, днем — плюс 19−21 градус.

В понедельник, 28 августа, погоду будет формировать очередной фронтальный раздел, смещающийся с запада Европы, но уже более активный. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, ночью — сильные дожди. Утром и днем в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура ночью составит 8−15 градусов выше нуля, днем прогнозируется 12−19 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 21.