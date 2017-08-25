Шарташский лесопарк в Екатеринбурге планируют оборудовать велодорожками, пляжами и спортплощадками

«В настоящее время создается государственное бюджетное учреждение Свердловской области “Шарташский лесной парк”, подведомственное министерству. Его основными задачами станут развитие Шарташского лесного парка при максимальном сохранении площади лесного массива», — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Специалисты планируют провести вырубку и уборку потенциально опасных деревьев в октябре текущего года на площади 164,5 га. В сентябре планируется завершить инженерно-геодезические изыскания для разработки и согласования трассы велосипедных и пешеходных дорожек, установки видеонаблюдения, освещения и ландшафтной подсветки.

В качестве примера благоустройства Шарташского лесопарка проектировщик предлагается использовать парк «Сокольники» в Москве. В парке будут организованы пять въездов, созданы перехватывающие парковки для автомобилей и стоянки для велосипедов.

«Будет сделана дорожка с качественным покрытием вдоль озера Шарташ, обустроены площадки для отдыха и занятий спортом, в том числе, на воде, появятся новые точки общественного питания, зоны для пикников, пирсы», — говорится в сообщении.

Также власти региона рассматривают возможность создания на территории парка насыпных пляжей.

Отмечается, что в регионе могут появиться площадки для обсуждения проекта парка с жителями.