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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Шарташский лесопарк в Екатеринбурге планируют оборудовать велодорожками, пляжами и спортплощадками

Екатеринбург. 25 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Центр семейного отдыха будет сформирован на базе Шарташского лесного парка в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«В настоящее время создается государственное бюджетное учреждение Свердловской области “Шарташский лесной парк”, подведомственное министерству. Его основными задачами станут развитие Шарташского лесного парка при максимальном сохранении площади лесного массива», — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

Специалисты планируют провести вырубку и уборку потенциально опасных деревьев в октябре текущего года на площади 164,5 га. В сентябре планируется завершить инженерно-геодезические изыскания для разработки и согласования трассы велосипедных и пешеходных дорожек, установки видеонаблюдения, освещения и ландшафтной подсветки.

В качестве примера благоустройства Шарташского лесопарка проектировщик предлагается использовать парк «Сокольники» в Москве. В парке будут организованы пять въездов, созданы перехватывающие парковки для автомобилей и стоянки для велосипедов.

«Будет сделана дорожка с качественным покрытием вдоль озера Шарташ, обустроены площадки для отдыха и занятий спортом, в том числе, на воде, появятся новые точки общественного питания, зоны для пикников, пирсы», — говорится в сообщении.

Также власти региона рассматривают возможность создания на территории парка насыпных пляжей.

Отмечается, что в регионе могут появиться площадки для обсуждения проекта парка с жителями.

«Шарташский лесной парк — территория массового летнего и зимнего отдыха и уникальный историко-культурный объект. Все важные этапы разработки проекта его благоустройства должны согласовываться с жителями региона. Заинтересованных лиц много, поэтому необходимо организовать площадки для общественного обсуждения», — приводятся в сообщении слова А. Орлова.

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