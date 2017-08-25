Шарташский лесопарк в Екатеринбурге планируют оборудовать велодорожками, пляжами и спортплощадками
Екатеринбург. 25 августа.
Екатеринбург. 25 августа.
«В настоящее время создается государственное бюджетное учреждение Свердловской области “Шарташский лесной парк”, подведомственное министерству. Его основными задачами станут развитие Шарташского лесного парка при максимальном сохранении площади лесного массива», — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.
Специалисты планируют провести вырубку и уборку потенциально опасных деревьев в октябре текущего года на площади 164,5 га. В сентябре планируется завершить
В качестве примера благоустройства Шарташского лесопарка проектировщик предлагается использовать парк «Сокольники» в Москве. В парке будут организованы пять въездов, созданы перехватывающие парковки для автомобилей и стоянки для велосипедов.
«Будет сделана дорожка с качественным покрытием вдоль озера Шарташ, обустроены площадки для отдыха и занятий спортом, в том числе, на воде, появятся новые точки общественного питания, зоны для пикников, пирсы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе могут появиться площадки для обсуждения проекта парка с жителями.
«Шарташский лесной парк — территория массового летнего и зимнего отдыха и уникальный