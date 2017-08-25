С застройщика взыскали 275 тысяч рублей за нарушение сроков сдачи квартиры

В Перми оставлено без изменения решение Мотовилихинского суда о признании недействительным договора долевого участия в строительстве жилого дома истцом и ООО СИК «Девелопмент-Юг» и взыскании с застройщика неустойки — 220124 рублей, компенсации морального вреда — пять тысяч рублей, штрафа — 50 тысяч рублей, пишет краевой суд.



В апреле 2015 года между истцом и ООО СИК «Девелопмент-Юг» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. Предполагаемый срок окончания строительства — IV квартал 2015 года. Срок передачи квартиры — не позднее четырех месяцев со дня ввода дома в эксплуатацию, то есть до 1 мая 2016 года.



Дольщик полностью оплатил квартиру, но застройщик не успел в срок сдать жилье. Многоквартирный дом по ул. Сакко и Ванцетти, 105 сдан в эксплуатацию 7 октября 2016 года, квартира передана по акту приема-передачи 12 ноября 2016 года.



Таким образом, срок передачи квартиры был нарушен на 193 дня.