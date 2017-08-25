В Волгограде устроят битву шеф-поваров Поволжья

Фестиваль еды состоится в рамках празднования Дня города. Как рассказали организаторы, все мероприятие будет разделено на семь аллей. На главной аллее будет творится феерическое шоу еды, на аллее вкуса можно будет попробовать фирменные блюда от волгоградских производителей, а на аллее фермера можно будет найти уникальную фермерскую продукцию региона. Также гостей ждет гастрономическое арт-пространство, ремесленные мастерские и фотозона.