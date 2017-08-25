В Волгограде устроят битву шеф-поваров Поволжья
Кулинарная битва пройдет 9 сентября в Комсомольском саду в рамках фестиваля «Вкусный город — Волгоград».
Кулинарная битва пройдет 9 сентября в Комсомольском саду в рамках фестиваля «Вкусный город — Волгоград».
Уникальное мероприятие познакомит волгоградцев и гостей города с гастрономическим многообразием нашего города.
Фестиваль еды состоится в рамках празднования Дня города. Как рассказали организаторы, все мероприятие будет разделено на семь аллей. На главной аллее будет творится феерическое шоу еды, на аллее вкуса можно будет попробовать фирменные блюда от волгоградских производителей, а на аллее фермера можно будет найти уникальную фермерскую продукцию региона. Также гостей ждет гастрономическое
Одним из ярких событий праздника станет битва
Начало мероприятия в 12.00. Подробная информация здесь.