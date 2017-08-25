Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Михалков прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
1070 годовщина независимости Индии
11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

У дворника в Новокузнецке нашли самодельный револьвер

Мужчина носил его с собой для самообороны.

В южной столице Кузбасса у дворника изъяли самодельный револьвер.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 53-летнего подозреваемого установили и задержали в ходе оперативно-профилактической операции «Арсенал». В кармане его рабочей одежды стражи порядка нашли самодельный револьвер. Дворник сообщил, что нашел револьвер несколько месяцев назад и с тех пор носил его с собой для самообороны. Полицейские направили револьвер на исследование.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь дворнику может грозить до 4 лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани
Госдеп: сокращение дипмиссии «бьет по гражданам России»
Клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции с пятницы
В Германии рассказали, почему Турция не сможет вступить в ЕС
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Медведев разрешил 19 вузам самим присуждать ученые степени
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Умер актер Джей Томас Знаменитый американский комик скончался в США на 70-м году жизни
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь