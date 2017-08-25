У дворника в Новокузнецке нашли самодельный револьвер

Как сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 53-летнего подозреваемого установили и задержали в ходе оперативно-профилактической операции «Арсенал». В кармане его рабочей одежды стражи порядка нашли самодельный револьвер. Дворник сообщил, что нашел револьвер несколько месяцев назад и с тех пор носил его с собой для самообороны. Полицейские направили револьвер на исследование.