У дворника в Новокузнецке нашли самодельный револьвер
Мужчина носил его с собой для самообороны.
Мужчина носил его с собой для самообороны.
В южной столице Кузбасса у дворника изъяли самодельный револьвер.
Как сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области, 53-летнего подозреваемого установили и задержали в ходе
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь дворнику может грозить до 4 лет лишения свободы.