В Иркутске проходит сбор предметов для выставки «Эхо девяностых»
Еще полтора месяца музейщики будут принимать вещи от иркутян и гостей города.
Еще полтора месяца музейщики будут принимать вещи от иркутян и гостей города.
Иркутский областной краеведческий музей проводит акцию по сбору предметов для выставки «Эхо девяностых».
За четыре месяца собрано более 150 предметов. Среди них — коллекция игрушек «Киндер-Сюрприз», «Тамагочи», значки, фотоаппараты-«мыльницы», видео и аудиокассеты, детские анкеты, одежда и многое другое.
Акция по сбору предметов из девяностых продлится до 15 октября. Вещи принимаются сотрудниками экспозиционного отдела «Окно в Азию» ежедневно с 10:00 до 18:00.