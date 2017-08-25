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13:05 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске проходит сбор предметов для выставки «Эхо девяностых»

Еще полтора месяца музейщики будут принимать вещи от иркутян и гостей города.

Иркутский областной краеведческий музей проводит акцию по сбору предметов для выставки «Эхо девяностых».

За четыре месяца собрано более 150 предметов. Среди них — коллекция игрушек «Киндер-Сюрприз», «Тамагочи», значки, фотоаппараты-«мыльницы», видео и аудиокассеты, детские анкеты, одежда и многое другое.

Акция по сбору предметов из девяностых продлится до 15 октября. Вещи принимаются сотрудниками экспозиционного отдела «Окно в Азию» ежедневно с 10:00 до 18:00.

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