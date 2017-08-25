Под Воронежем разведчики скорректировали огонь «Торнадо»

Источник: mil.ru

Как сообщает пресс-служба округа, операция по корректировке проходила в рамках специального учения разведки на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

Учение началось с того, что разведгруппы на парашютах десантировались с вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» с высоты более 700 метров и совершили марш-бросок в тыл условного противника.

С помощью новейших средств связи и наблюдения «Круз», «Соболятник» и артиллерийского разведывательного комплекса разведчики общевойсковой армии скорректировали удар дивизиона самоходных артиллерийских 152-мм гаубиц «Мста-С» и дивизиона реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

После уничтожения замаскированных командных пунктов условного противника десантные группы разминировали берег реки Воронеж и захватили плацдарм на противоположном берегу для высадки основных сил мотострелкового полка.