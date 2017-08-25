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12:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение троллейбусов № 2 в Нижнем Новгороде будет ограничено 26—27 августа

Как информирует пресс-служба горадминистрации, ограничения, которые вводятся из-за реконструкции площади Киселева, будут действовать с 05:00 26 августа до 05:00 27 августа 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Движение троллейбусов № 2 будет организовано по маршруту «Дворец бракосочетания — улица Новикова-Прибоя».

Движение автобусов № 20, 31, 40, 68, Т-35, Т-40, Т-42, Т-46, Т-60, Т-67, Т-69, Т-97, следующих от улицы Веденяпина в направлении станции метро «Автозаводская», будет организовано по проспектам Октября, Ильича, Ленина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Ранее сообщалось, что маршруты муниципальных автобусов № 19 и № 32 Нижнего Новгорода изменены с 25 августа.

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