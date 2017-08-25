Движение троллейбусов № 2 в Нижнем Новгороде будет ограничено 26—27 августа

Движение автобусов № 20, 31, 40, 68, Т-35, Т-40, Т-42, Т-46, Т-60, Т-67, Т-69, Т-97, следующих от улицы Веденяпина в направлении станции метро «Автозаводская», будет организовано по проспектам Октября, Ильича, Ленина и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.