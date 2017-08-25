Минэкономразвития рассказало о будущем трудовых книжек

Минэкономразвития должно сформировать нормативное регулирование цифровой экономики, программа развития которой была утверждена в конце июля. По словам Шипова, решение этой задачи предусматривает комплекс мер, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Он уточнил, что согласованная концепция по краткосрочным мерам должна появиться до конца 2017 года.