Минэкономразвития рассказало о будущем трудовых книжек

Одна из таких краткосрочных мер — уход от бумажных трудовых книжек, говорится в сообщении ведомства. «Неважно, где человек живет, важно, чтобы его компетенции соответствовали работе, которая требуется. Возможность дистанционно заключать трудовые договоры, отказ от трудовых книжек, переход на электронный кадровый документооборот — все это должно повысить трудовую мобильность и дать импульс развитию цифровой экономики», — заявил Шипов.
Среди среднесрочных мер Шипов назвал совершенствование антимонопольного законодательства, механизмов стандартизации, а также внедрение блокчейна.
Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. Как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, ее цель — внедрение цифровых технологий «во всех областях жизни». Из программы в том числе следует, что через семь лет в России должны работать минимум десять высокотехнологичных компаний, способных конкурировать на мировом рынке.