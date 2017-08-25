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12:18 (мск), источник: Российская газета

Минэкономразвития рассказало о будущем трудовых книжек

Минэкономразвития должно сформировать нормативное регулирование цифровой экономики, программа развития которой была утверждена в конце июля. По словам Шипова, решение этой задачи предусматривает комплекс мер, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Он уточнил, что согласованная концепция по краткосрочным мерам должна появиться до конца 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Одна из таких краткосрочных мер — уход от бумажных трудовых книжек, говорится в сообщении ведомства. «Неважно, где человек живет, важно, чтобы его компетенции соответствовали работе, которая требуется. Возможность дистанционно заключать трудовые договоры, отказ от трудовых книжек, переход на электронный кадровый документооборот — все это должно повысить трудовую мобильность и дать импульс развитию цифровой экономики», — заявил Шипов.

Среди среднесрочных мер Шипов назвал совершенствование антимонопольного законодательства, механизмов стандартизации, а также внедрение блокчейна.

Программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. Как ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, ее цель — внедрение цифровых технологий «во всех областях жизни». Из программы в том числе следует, что через семь лет в России должны работать минимум десять высокотехнологичных компаний, способных конкурировать на мировом рынке.

Медведев: осваивать «цифру» нужно всем
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16 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А я опять Ванька, вот!
Чего чего, а болтать они все научились.
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