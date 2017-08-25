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14:06 (мск), источник: Volga News

В Красноярском районе пройдет конно-спортивный фестиваль

В субботу, 26 августа, в 9:30 в п. Конезавод Красноярском районе пройдет первый конно-спортивный фестиваль памяти Михаила Каштанова.

Михаил Каштанов с 1970 г. создал уникальное сельхозпредприятие — государственный племенной конный завод и прекрасный благоустроенный поселок. Сейчас в активе хозяйства — 6 тыс. га пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.

С каждым годом в Красноярском районе появляются новые конные заводы и клубы. «Ермак», «Прованс», «Золотая грива», «Маргошина конюшня» и детско-юношеская школа «Серебряная подкова» — кузница первоклассных спортсменов и тренеров высшего уровня. Эти названия также хорошо известны в конном мире далеко за пределами Самарской области.

Например, ежегодно одни-две лошади из Конезавода становятся артистами Росгосцирка. А в прошлом году две лошади ганноверской породы прошли самый жесткий отбор и сегодня несут службу в конной гвардии президента РФ.

На фестивале будут работать летние кафе, фермерская и ремесленная ярмарки, для детей откроют анимационные площадки, установят батуты. Желающие смогут покататься на лошадях и пони, а также на воздушном шаре.

Программа фестиваля

9:30 — 10:55 — встреча и регистрация участников;
10:55 — парад открытия фестиваля, концерт;
11:25 — 16:00 — джигитовка, скачки, бега, конкур, выездка, костюмированные выступления на лошадях.

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