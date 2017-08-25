МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях в Нижегородской области в связи с грозами 25 августа.
Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ухудшение погоды возможно в ближайшие три часа на ряде территорий региона, сложная ситуация, по всей видимости, сохранится до конца дня.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в т. ч. не оборудованных громоотводами, ЧП с участием маломерных судов, не исключены нарушения в работе систем ЖКХ.