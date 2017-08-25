Источник: НТА-Приволжье

МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях в Нижегородской области в связи с грозами 25 августа.

Как информирует ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ухудшение погоды возможно в ближайшие три часа на ряде территорий региона, сложная ситуация, по всей видимости, сохранится до конца дня.