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16:23 (мск), источник: РАПСИ

Можно ли «хорошего» человека привлечь к уголовной ответственности

Хороший человек — это не профессия.

Народная мудрость

Источник: Reuters

А действительно, можно ли привлечь к уголовной ответственности хорошего человека? Реакцией на такой провокационный вопрос у нормального человека должен быть встречный вопрос: а за что? Вот здесь сразу же надо пресечь русло дискуссии, в которой могла бы звучать цитата Вождя всех народов — «был бы человек, а статья найдется», и перейти к единственно правильной реакции и пониманию того, что сам по себе вопрос и его формулировка в корне неверные. К уголовной ответственности следует привлекать не хороших или плохих, добрых или злых, красивых или не очень, умных или глупых, а тех, кто совершил преступление.

Развернувшаяся общественная дискуссия в связи с предъявлением обвинения Кириллу Серебренникову больше напоминает процессию, свернувшую не в ту сторону. Ведь гораздо проще искать потерянный ключ не там, где его потеряли, а под ближайшим фонарем, потому что там светлее. Обсуждение заслуг режиссера и выражение ему поддержки не могут заменить реального обсуждения обстоятельств конкретного уголовного дела.

А что мы знаем по делу и по сути предъявляемых обвинений? Да практически ничего. Лишь скупые строки пояснений Следственного комитета: «разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости», предъявленное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), и Постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения.

Кстати, о мере пресечения нужно сказать особо — это домашний арест. Самое удивительно это то, что обычно обвиняемых в особо крупном мошенничестве не оставляют под домашним арестом, а выбирают более жесткую меру пресечения. Причем о намерении следствия ходатайствовать об избрании именно домашнего ареста стало известно задолго до массового всплеска эмоций в соцсетях и СМИ. Что это — реакция на президентские инициативы по гуманизации следствия или ответ на инициативы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, постоянно заявляющего о том, что предпринимателей нельзя заключать под стражу? Хорошо, если следственные органы действительно будут иначе относится к предпринимательской деятельности и отличать её от откровенного криминала.

В итоге, возвращаясь к уголовному делу, сейчас мы ничего не можем сказать по существу — были или не были завышены сведения о количестве и стоимости. Это вопрос следствия и кропотливой работы адвокатов, бухгалтеров, аудиторов. Уж если зашла речь о расходовании бюджетных средств, то все следует перепроверять по нескольку раз. И можно только пожелать удачи защите Серебренникова, чтобы во всем этом детально разобраться и доказать обоснованность всех операций. Совершенно искренне надеюсь, что все это будет сделано!

Остается лишь вопрос: нужно ли помогать хорошему человеку, попавшему в плохую ситуацию? Конечно нужно! И очень правильно, что многие открыто выражают свою поддержку и признание известному режиссеру. И может быть это будет поводом в очередной раз пересмотреть его фильмы, а для кого-то только толчком для знакомства с его творчеством.

Адвокат Александр Глушенков

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