Последний выходной лета. Куда сходить в Екатеринбурге с 26 по 27 августа?
Главные события предстоящего уикенда.
Главные события предстоящего уикенда.
Изучаем на экскурсии Екатеринбург, идем в кино на Терминатора, слушаем хорошую музыку и изучаем интимную жизнь советских граждан. Самые интересные и яркие события последнего уикенда лета с 26 на 27 августа — в еженедельной афише «АиФ-Урал».
Кино.
Другое видение «Терминатора» (18+).
Легендарный фильм Джеймса Кэмерона, ставший переломным моментом в кинематографе, где впервые использовалась компьютерная графика, возвращается на широкий экран. «Терминатор-2. Судный день» возвращается в новом видении 3D-технологии от команды специалистов, работавших над другим фильмом Кэмерона «Аватар». Наверное, глупо напоминать сюжет фильма — просто сходите в кино.
Когда: в прокате с 24 августа.
Где: в кинотеатрах Екатеринбурга.
Вход — от 180 рублей.
Выставки и экскурсии.
Покушение на секс. Голая правда эпохи СССР (18+).
Совместный проект трех екатеринбургских музеев — музей советского быта «Сделано в СССР», музей «Об этом» и «Антимузей компьютеров и видеоигр». Какой была интимная жизнь у граждан СССР, как появились первые
Когда: 26 августа с 16.00 до 23.00.
Где: музей советского быта «Сделано в СССР» (Сакко и Ванцетти, 40).
Вход — по предварительной записи (тел. (343) 344−62−23 или на сайте
Коды города. Прогулка с путеводителями (16+).
Уральский филиал ГЦСИ организует авторскую экскурсию по Екатеринбургу для тех случаев, когда к вам приехали друзья и просят показать достопримечательности уральской столицы.
На основе текстов путеводителей ХХ века по Свердловску и Екатеринбургу составлен маршрут по центру города, позволяющий увидеть привычные объекты через меняющуюся оптику минувшего столетия. Хороший способ проследить, как меняются акценты в истории города и отношение к городским пространствам.
Экскурсовод — Дмитрий Москвин, руководитель
Когда: 26 августа с 13.00 до 15.00.
Где: у входа в Приборостроительный завод (Горького, 17, со стороны набережной).
Вход — 250 рублей (с картой друга ГЦСИ — 200 рублей).
Фестивали.
Парад колясок — 2017 (0+).
Красочное карнавальное шествие детских оригинально оформленных колясок — традиционное мероприятия для Екатеринбурга. Как и выбрано традиционное место проведения — ЦПКиО им. Маяковского. Для участия в параде можно оформлять как настоящие коляски, так и кукольные.
Когда: 26 августа в 11.00.
Где: ЦПКиО им. Маяковского.
Вход — свободный.
Фестиваль немого кино «Фильмы о любви» (16+).
На площадке
Когда: 26 и 27 августа в 19.00.
Где:
Вход — от 300 рублей.
Фестиваль «Благомаркет» (12+).
Традиционный городской фестиваль «Благомаркет» состоится в уральской столице в восьмой раз. Мероприятие благотворительное — вырученные на фестивале деньги пойдут на поддержку общественной организации «Аистенок», занимающейся профилактикой социального сиротства в Свердловской области.
На фестивале родители смогут подготовить своих детей к школе — учебный год не за горами. Отдельную зону подготовил телеканал ТНТ, где в рамках
Когда: 27 августа с 11.00 до 20.00.
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3А).
Вход — свободный.
Концерты.
Фестиваль «Малахитовые гитары» (16+).
Что такое фестиваль «Малахитовые гитары». Это музыка, поэзия, кино, фотоискусство. Две суены, где выступят артисты и спикеры фестиваля. Группа «Курара» сыграет второй альбом, «Апрельский Марш» отметит юбилей «Музыки для детей и инвалидов», Лиза Монеточка выступит в паре с поэтессой Александрой Аксеновой и многое другое. Программа фестиваля очень насыщенна.
Когда: 26 августа в 15.00.
Где: Дом печати (Ленина, 49).
Вход — 830 рублей.
Арфовый концерт (12+).
Музей истории Екатеринбурга приглашает к себе в концертный зал на арфовый концерт известной российской исполнительницы Вероники Лемишенко в сопровождении струнного квартета.
В программе концерта — стилистически контрастные произведения для арфы соло композиторов разных эпох: И. С. Баха, А. Дюрана, Ж. Шарпантье, Б. Андре, К. Сальседо, Д. Уоткинса, Д.
Когда: 27 августа с 16.00.
Где: Музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26).
Вход — 250 рублей.
Вечеринки.
Вечеринка «Последняя суббота лета» (18+).
Попрощаться с летом приглашает New Bar. Оставьте все ваши дела и забудьте о проблемах. «Давайте с чистого листа начнем новый сезон, но для этого феерично переродимся!» — говорят организаторы.
Создавать атмосферу легкости и всеобщего веселья за пультом будут резидент New Bar’а Стас Ринкош и Dj NOVIKOV.
Когда: 27 августа, в 18.00.
Где: паб Ben Hall (Народной воли, 65).
Вход — свободный.
Спорт.
Кубок России по спортивной гимнастике (0+).
Сильнейшие гимнасты страны примут участие в российском турнире. В Екатеринбурге Кубок России пройдет во второй раз. Турнир стартовал 23 августа, но финалы соревнований пройдут именно в выходные дни.
Среди тех гимнастов, которые примут участие в соревнованиях, — Давид Белявский, Денис Аблязин, Николай Кусенков, Никита Нагорный, Артур Далоян, Дарья Спиридонова, Мария Пасека, Ангелина Мельникова, Седа Тутхалян.
Когда: 26 и 27 августа.
Где: Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (Еремина, 10).
Вход — свободный.
Детям.
Световая сказка «Умка» (0+).
Детское кафе Ельцин Центра приглашает детей и их родителей на детскую сказку, нарисованную «Умка», нарисованную в полной темноте при помощи фонариков. Белый медвежонок по имени Умка случайно познакомился с
После просмотра сказки ребята попробуют сами рисовать разноцветными фонариками.
Когда: 26 августа в 11.30.
Где: детское кафе Ельцин Центра (3 этаж).
Вход — свободный, по предварительной записи:
День ветеринара в Зоопарке (0+).
Екатеринбургский зоопарк ждет маленьких посетителей и, конечно, взрослых на двухчасовую лекцию о непростой работе ветеринарных врачей. Бонус — посещение зоопарка.
Когда: 26 августа с 13.00 до 15.00.
Где: Екатеринбургский зоопарк (Мамина-Сибиряка, 189).
Вход — 100 рублей (детский — от 5 до 18 лет, льготная категорий граждан), 300 рублей — взрослый билет.