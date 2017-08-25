Последний выходной лета. Куда сходить в Екатеринбурге с 26 по 27 августа?

Изучаем на экскурсии Екатеринбург, идем в кино на Терминатора, слушаем хорошую музыку и изучаем интимную жизнь советских граждан. Самые интересные и яркие события последнего уикенда лета с 26 на 27 августа — в еженедельной афише «АиФ-Урал».

Кино.

Другое видение «Терминатора» (18+).

Легендарный фильм Джеймса Кэмерона, ставший переломным моментом в кинематографе, где впервые использовалась компьютерная графика, возвращается на широкий экран. «Терминатор-2. Судный день» возвращается в новом видении 3D-технологии от команды специалистов, работавших над другим фильмом Кэмерона «Аватар». Наверное, глупо напоминать сюжет фильма — просто сходите в кино.

Когда: в прокате с 24 августа.

Где: в кинотеатрах Екатеринбурга.

Вход — от 180 рублей.

Выставки и экскурсии.

Покушение на секс. Голая правда эпохи СССР (18+).

Совместный проект трех екатеринбургских музеев — музей советского быта «Сделано в СССР», музей «Об этом» и «Антимузей компьютеров и видеоигр». Какой была интимная жизнь у граждан СССР, как появились первые интернет-сайты «об этом», а также уникальная экспозиция советских «изделий № 2», книг о сексуальном воспитании подростков, белья, в котором советские женщины соблазняли своих мужчин, игрушек для взрослых и многое другое. В качестве бонуса — эротические фотографии и компьютерные игры «для взрослых», а также номера «Спид-Инфо» и совсем недетские диафильмы. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. Старт — каждые 30 минут.

Когда: 26 августа с 16.00 до 23.00.

Где: музей советского быта «Сделано в СССР» (Сакко и Ванцетти, 40).

Вход — по предварительной записи (тел. (343) 344−62−23 или на сайте ict-fair. timepad.ru/event/549504. Справки по тел. 8−912−23−11−229.

Коды города. Прогулка с путеводителями (16+).

Уральский филиал ГЦСИ организует авторскую экскурсию по Екатеринбургу для тех случаев, когда к вам приехали друзья и просят показать достопримечательности уральской столицы.

На основе текстов путеводителей ХХ века по Свердловску и Екатеринбургу составлен маршрут по центру города, позволяющий увидеть привычные объекты через меняющуюся оптику минувшего столетия. Хороший способ проследить, как меняются акценты в истории города и отношение к городским пространствам.

Экскурсовод — Дмитрий Москвин, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО.

Когда: 26 августа с 13.00 до 15.00.

Где: у входа в Приборостроительный завод (Горького, 17, со стороны набережной).

Вход — 250 рублей (с картой друга ГЦСИ — 200 рублей). P. S. Во время экскурсии придется два раза оплатить проезд на трамвае.

Фестивали.

Парад колясок — 2017 (0+).

Красочное карнавальное шествие детских оригинально оформленных колясок — традиционное мероприятия для Екатеринбурга. Как и выбрано традиционное место проведения — ЦПКиО им. Маяковского. Для участия в параде можно оформлять как настоящие коляски, так и кукольные.

Когда: 26 августа в 11.00.

Где: ЦПКиО им. Маяковского.

Вход — свободный.

Фестиваль немого кино «Фильмы о любви» (16+).

На площадке джаз-клуба EverJazz пройдет фестиваль немого кино. Это возможность окунуться в мир редкого, наивного и в то же время очень изобретательного кино, во времена, когда кинематограф существовал совсем по другим законам, когда успех фильма зависел от музыкантов — таперов, преображающих видеореальность.

Когда: 26 и 27 августа в 19.00.

Где: джаз-клуб EverJazz (Тургенева, 22).

Вход — от 300 рублей.

Фестиваль «Благомаркет» (12+).

Традиционный городской фестиваль «Благомаркет» состоится в уральской столице в восьмой раз. Мероприятие благотворительное — вырученные на фестивале деньги пойдут на поддержку общественной организации «Аистенок», занимающейся профилактикой социального сиротства в Свердловской области.

На фестивале родители смогут подготовить своих детей к школе — учебный год не за горами. Отдельную зону подготовил телеканал ТНТ, где в рамках промо-кампании сериала «Ольга» всем Ольгам будут бесплатно делать макияж и укладку. А также состоится гаражная распродажа и многое-многое развлекательно и увлекательное. Вряд ли стоит пропускать такое мероприятие.

Когда: 27 августа с 11.00 до 20.00.

Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3А).

Вход — свободный.

Концерты.

Фестиваль «Малахитовые гитары» (16+).

Что такое фестиваль «Малахитовые гитары». Это музыка, поэзия, кино, фотоискусство. Две суены, где выступят артисты и спикеры фестиваля. Группа «Курара» сыграет второй альбом, «Апрельский Марш» отметит юбилей «Музыки для детей и инвалидов», Лиза Монеточка выступит в паре с поэтессой Александрой Аксеновой и многое другое. Программа фестиваля очень насыщенна.

Когда: 26 августа в 15.00.

Где: Дом печати (Ленина, 49).

Вход — 830 рублей.

Арфовый концерт (12+).

Музей истории Екатеринбурга приглашает к себе в концертный зал на арфовый концерт известной российской исполнительницы Вероники Лемишенко в сопровождении струнного квартета.

В программе концерта — стилистически контрастные произведения для арфы соло композиторов разных эпох: И. С. Баха, А. Дюрана, Ж. Шарпантье, Б. Андре, К. Сальседо, Д. Уоткинса, Д. Хэнсон-Конант. Откроет музыкальный вечер одно из наиболее известных камерных сочинений для арфы — «Танцы» К. Дебюсси.

Когда: 27 августа с 16.00.

Где: Музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26).

Вход — 250 рублей.

Вечеринки.

Вечеринка «Последняя суббота лета» (18+).

Попрощаться с летом приглашает New Bar. Оставьте все ваши дела и забудьте о проблемах. «Давайте с чистого листа начнем новый сезон, но для этого феерично переродимся!» — говорят организаторы.

Создавать атмосферу легкости и всеобщего веселья за пультом будут резидент New Bar’а Стас Ринкош и Dj NOVIKOV.

Когда: 27 августа, в 18.00.

Где: паб Ben Hall (Народной воли, 65).

Вход — свободный.

Спорт.

Кубок России по спортивной гимнастике (0+).

Сильнейшие гимнасты страны примут участие в российском турнире. В Екатеринбурге Кубок России пройдет во второй раз. Турнир стартовал 23 августа, но финалы соревнований пройдут именно в выходные дни.

Среди тех гимнастов, которые примут участие в соревнованиях, — Давид Белявский, Денис Аблязин, Николай Кусенков, Никита Нагорный, Артур Далоян, Дарья Спиридонова, Мария Пасека, Ангелина Мельникова, Седа Тутхалян.

Когда: 26 и 27 августа.

Где: Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (Еремина, 10).

Вход — свободный.

Детям.

Световая сказка «Умка» (0+).

Детское кафе Ельцин Центра приглашает детей и их родителей на детскую сказку, нарисованную «Умка», нарисованную в полной темноте при помощи фонариков. Белый медвежонок по имени Умка случайно познакомился с мальчиком-ненцем, они подружились. Однако люди уходят из той местности, где жил Умка. Медвежонок опечален. Он хочет найти своего друга. Придя на находящуюся неподалеку полярную станцию, Умка, после ряда забавных приключений, втайне от мамы ухитряется сесть в вертолет, чтобы продолжить поиски мальчика.

После просмотра сказки ребята попробуют сами рисовать разноцветными фонариками.

Когда: 26 августа в 11.30.

Где: детское кафе Ельцин Центра (3 этаж).

Вход — свободный, по предварительной записи: +7 (343) 384−02−07 .

День ветеринара в Зоопарке (0+).

Екатеринбургский зоопарк ждет маленьких посетителей и, конечно, взрослых на двухчасовую лекцию о непростой работе ветеринарных врачей. Бонус — посещение зоопарка.

Когда: 26 августа с 13.00 до 15.00.

Где: Екатеринбургский зоопарк (Мамина-Сибиряка, 189).