Погоду лихорадит. Участились температурные рекорды и и аномалии
В Новосибирской области погода была теплее на 2−4 градуса по Цельсию.
В Новосибирской области погода была теплее на 2−4 градуса по Цельсию.
Небесная канцелярия не устаёт преподносить неприятные сюрпризы. В нашей огромной стране погода может быть очень разной. Например, нынешним летом в Забайкалье и Красноярском крае полыхали гигантские природные пожары, в Приамурье ливни топили так, что город Уссурийск превратился в Венецию. И хотя Новосибирская область находится в глубине материка, здесь тоже часто было очень неспокойно.
«Погодные условия 2017 года в нашем регионе отличаются высокой изменчивостью, — сделал вывод
Зимой — от оттепелей до сильных морозов.
Зима отличилась капризным нравом. Хотя в общем средний температурный фон зимних месяцев был на 2−4 градуса теплее нормы, но погода стремительно металась от потепления к буйным морозам.
Первая декада января, по наблюдениям метеорологов, была на 3−8 градусов выше средних многолетних показателей. А вторая декада первого зимнего месяца отличилась сильными морозами, так что в течение месяца наблюдались резкие температурные перепады: то ртутные столбики термометров поднимались выше нулевой отметки и на улице таял снег, то крепкие морозы заворачивали до 40 градусов. При этом осадков выпало значительно больше нормы. «Прошедшая зима в ряду самых многоснежных, — продолжает Ренад Ягудин. — Занимает третье место после 1969 и 2001 годов».
Второй зимний месяц также отличился непостоянством. Вторая декада была морозной. С 11 по 15 февраля, например, в
Капризная весна.
В этом году весна не заставила сибиряков себя ждать. Но наступление весенних месяцев не сбавило накала погодных страстей в
В последние дни марта примчался на сильных ветряных крыльях в регион южный циклон. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Кроме того, осадки в виде снега с дождём. Вместе они наделали много бед — валили крупные деревья, обрывали электрические провода. Многие населённые пункты остались без света, и ремонтным бригадам пришлось восстанавливать освещение.
Апрель в общем тоже был теплее нормы на 2−3 градуса. Но в первую декаду регион настигла волна холода, поступившая из Арктики. Её дыхание со 2 до 5 апреля охлаждало атмосферный воздух до 19 градусов мороза. Зато во второй и третьей декадах холод сменился на тепло. Столбики термометров поднимались на 3−5 градусов выше, чем обычно в это время. Аномально рано в этом году пришли первые грозы. В Алтайском крае уже
26 апреля в городе Искитиме НСО был зафиксирован рекорд жары — плюс 31 градус. Аномально жаркую погоду обеспечил вынос воздушных масс с Казахстана. А за несколько дней до этого холодный воздушный фронт принёс осадки в виде дождя и снега. Стремительная смена холода и тепла сопровождалась сильным ветром, порывы которого достигали 26 метров в секунду.
Аномальное тепло вызвало ранний ледоход. Все местные реки вскрылись на 10−12 дней раньше, чем обычно.
Май окатил холодом: с 30 апреля по 3 мая шли снегопады. Высота снежного покрова достигала в некоторых местах 6 см. Весенний морозец опустил столбики термометров до минус 10 градусов. 9 мая тоже — дождь и снежная крупа с порывистым ветром и сильными перепадами атмосферного давления. Вторая и третья декады месяца отличились заморозками. 18 мая в Кыштовке было минус 7,9 градуса — это рекорд, который перекрыл показатель предыдущего в 1978 года. На территории всего региона — снег с дождём образовал гололёд. Аграриям пришлось притормозить посевные работы.
Но уже 23 мая из Казахстана пришёл тёплый атмосферный фронт. В этот день в Искитиме была зафиксирована рекордная жара до 33,3 градуса. Этот показатель превысил на 1 градус предыдущий — 1999 года. Третья декада отличилась сильными ливнями, грозами с градом, сильным ветром до 28 метров в секунду. Срывало крыши, падали деревья, рвало электрические провода. В селе Крещенка
Целых три недели уровень Оби в районе Новосибирска держался выше опасной отметки — 360 см. Максимальный уровень был 397 см. Оказались подтопленными дачные участки в Первомайском, Советском и Октябрьском районах Новосибирска.
Мокрое лето.
Июнь отличился заморозками в первые дни, зато потом наступила аномально тёплая погода. Причём аномально жаркая погода стояла целых две недели, начиная с 15 июня. В Искитиме 18 июня было зафиксировано 36,5 градуса.
В июле было большое количество дождей. Причём нередко с градом. 25 июля в районе села Северное выпало 152,6 мм осадков — это 230% месячной нормы. На 30 см поднялся уровень реки Тартас. Ливень заливал улицы села.
Первая декада августа была тёплой: на 2−4 градуса, а в отдельные дни — на 8 градусов выше нормы.
Наука.
В Сибири потеплеет?
Учёные уже не первый год твердят о глобальном потеплении. В связи с этим какой прогноз дают учёные об изменении климата в Сибири?
Научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН Елена Парфенова рассказала: «К 2080 году глобальное потепление сделает климат Сибирского федерального округа более мягким. Сотрудники нашего института проанализировали данные тысячи метеостанций за 30 лет и на основании средних многолетних температур января и июля, а также ежегодного количества осадков сделали прогноз будущих климатических условий территории Сибири.
Здесь может потеплеть: приблизительно на 9 градусов в среднем в зимний период и почти на 6 градусов — в летний. Но знойной жары, скорее всего, не будет. Ожидается, что станет больше дождей. Потепление и повышение влажности сделает эту территорию более привлекательной для сельского хозяйства. Оно станет более эффективным: здесь можно будет выращивать рис, бобовые и даже виноград. Граница земель, на которых можно выращивать более южные сельхозкультуры, примерно каждые десять лет будет сдвигаться на семьдесят километров к северу.