Погоду лихорадит. Участились температурные рекорды и и аномалии

Источник: РИА "Новости"

Юго-восток Западной Сибири в этом году пока обходят природные катаклизмы. «Тем не менее нынешний год оказался богат на погодные аномалии и даже рекорды», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин корреспонденту «АиФ-Новосибирск».

Небесная канцелярия не устаёт преподносить неприятные сюрпризы. В нашей огромной стране погода может быть очень разной. Например, нынешним летом в Забайкалье и Красноярском крае полыхали гигантские природные пожары, в Приамурье ливни топили так, что город Уссурийск превратился в Венецию. И хотя Новосибирская область находится в глубине материка, здесь тоже часто было очень неспокойно.

«Погодные условия 2017 года в нашем регионе отличаются высокой изменчивостью, — сделал вывод пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад ЯГУДИН, проанализировав ситуацию за весь период с начала года. — И всё это происходит на фоне выраженного глобального потепления».

Зимой — от оттепелей до сильных морозов.

Зима отличилась капризным нравом. Хотя в общем средний температурный фон зимних месяцев был на 2−4 градуса теплее нормы, но погода стремительно металась от потепления к буйным морозам.

Первая декада января, по наблюдениям метеорологов, была на 3−8 градусов выше средних многолетних показателей. А вторая декада первого зимнего месяца отличилась сильными морозами, так что в течение месяца наблюдались резкие температурные перепады: то ртутные столбики термометров поднимались выше нулевой отметки и на улице таял снег, то крепкие морозы заворачивали до 40 градусов. При этом осадков выпало значительно больше нормы. «Прошедшая зима в ряду самых многоснежных, — продолжает Ренад Ягудин. — Занимает третье место после 1969 и 2001 годов».

Второй зимний месяц также отличился непостоянством. Вторая декада была морозной. С 11 по 15 февраля, например, в Усть-Тарке столбик термометра достиг отметки минус 40,6 градуса, а уже 27 февраля в селе Крещенка Убинского района было зафиксировано плюс 3,1 градуса. В первой и третьей декадах в регионе в основном хозяйничал циклон, который принёс потепление. В среднем температура была на 9−10 градусов выше нормы, снега также было больше, чем обычно. Метели и сильный ветер осложняли обстановку на дорогах. 9 и 10 февраля порывы ветра достигали 23−26 метров в секунду. Чтобы вовремя убрать снежные заносы, людям на снегоуборочной технике приходилось трудиться даже в ночное время.

Капризная весна.

В этом году весна не заставила сибиряков себя ждать. Но наступление весенних месяцев не сбавило накала погодных страстей в Юго-Западной Сибири. Первый весенний месяц в общем оказался теплее нормы на 2−6 градусов. Но вторая декада отличилась похолоданием. Средний температурный фон был ниже средних показателей на 1−4 градуса. Хотя в отдельные дни были столь сильные оттепели, что доходило до рекордных показателей. 22 марта в Чанах потеплело до плюс 8,4 градуса — был побит рекорд этого дня.

В последние дни марта примчался на сильных ветряных крыльях в регион южный циклон. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Кроме того, осадки в виде снега с дождём. Вместе они наделали много бед — валили крупные деревья, обрывали электрические провода. Многие населённые пункты остались без света, и ремонтным бригадам пришлось восстанавливать освещение.

Апрель в общем тоже был теплее нормы на 2−3 градуса. Но в первую декаду регион настигла волна холода, поступившая из Арктики. Её дыхание со 2 до 5 апреля охлаждало атмосферный воздух до 19 градусов мороза. Зато во второй и третьей декадах холод сменился на тепло. Столбики термометров поднимались на 3−5 градусов выше, чем обычно в это время. Аномально рано в этом году пришли первые грозы. В Алтайском крае уже 13—14 апреля гремел первый гром, сверкали молнии, в Новосибирской области — 24 апреля.

26 апреля в городе Искитиме НСО был зафиксирован рекорд жары — плюс 31 градус. Аномально жаркую погоду обеспечил вынос воздушных масс с Казахстана. А за несколько дней до этого холодный воздушный фронт принёс осадки в виде дождя и снега. Стремительная смена холода и тепла сопровождалась сильным ветром, порывы которого достигали 26 метров в секунду.

Аномальное тепло вызвало ранний ледоход. Все местные реки вскрылись на 10−12 дней раньше, чем обычно. Из-за бурного половодья вода подтопила такие крупные населённые пункты, как Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск. В Новосибирской области река Бакса залила водой улицы Пихтовки.

Май окатил холодом: с 30 апреля по 3 мая шли снегопады. Высота снежного покрова достигала в некоторых местах 6 см. Весенний морозец опустил столбики термометров до минус 10 градусов. 9 мая тоже — дождь и снежная крупа с порывистым ветром и сильными перепадами атмосферного давления. Вторая и третья декады месяца отличились заморозками. 18 мая в Кыштовке было минус 7,9 градуса — это рекорд, который перекрыл показатель предыдущего в 1978 года. На территории всего региона — снег с дождём образовал гололёд. Аграриям пришлось притормозить посевные работы.

Но уже 23 мая из Казахстана пришёл тёплый атмосферный фронт. В этот день в Искитиме была зафиксирована рекордная жара до 33,3 градуса. Этот показатель превысил на 1 градус предыдущий — 1999 года. Третья декада отличилась сильными ливнями, грозами с градом, сильным ветром до 28 метров в секунду. Срывало крыши, падали деревья, рвало электрические провода. В селе Крещенка 30—31 мая зафиксировано рекордное количество осадков — 40 мм — чуть меньше месячной нормы. Был побит рекорд 1968 года. В это время на юго-западе области из-за недостатка влаги стала сохнуть почва.

Целых три недели уровень Оби в районе Новосибирска держался выше опасной отметки — 360 см. Максимальный уровень был 397 см. Оказались подтопленными дачные участки в Первомайском, Советском и Октябрьском районах Новосибирска.

Мокрое лето.

Июнь отличился заморозками в первые дни, зато потом наступила аномально тёплая погода. Причём аномально жаркая погода стояла целых две недели, начиная с 15 июня. В Искитиме 18 июня было зафиксировано 36,5 градуса.

В июле было большое количество дождей. Причём нередко с градом. 25 июля в районе села Северное выпало 152,6 мм осадков — это 230% месячной нормы. На 30 см поднялся уровень реки Тартас. Ливень заливал улицы села. Северо-западные атмосферные потоки и циклоны принесли резкое похолодание. Температурный фон местами был на 4−6 градусов ниже нормы. 7 июля метеостанция «Северная» зафиксировала рекорд самой низкой температуры за последние 20 лет — плюс 3 градуса.

Первая декада августа была тёплой: на 2−4 градуса, а в отдельные дни — на 8 градусов выше нормы.

Наука.

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