В Магнитогорске увеличилось число первоклассников

Как сообщили в пресс-службе городского собрания, всего в Магнитогорске 207 муниципальных образовательных учреждений. Это не только детсады, школы, клубы и досуговые центры, но и коррекционные школы, интернаты. В новом учебном году к обучению приступят на 1300 человек больше, чем в прошлом. Первоклассниками станут 5700 ребятишек, на 400 человек больше прошлогоднего количества.

«В настоящее время все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Наказы жителей, касающиеся ремонтных работ в школах, закупки оборудования, спортинвентаря выполнены полностью, — рассказал спикер Собрания Александр Морозов. — Помогли шефы — цехи и производства Магнитогорского металлургического комбината, а также предприятия группы компании».

Кстати, традиции шефства, заложенные еще в советское время в Магнитке живы до сих пор. Это единственный город в области, где ежегодно производственники оказывают ощутимую помощь в подготовке учебных учреждений. Школьники знают своих шефов и благодарны им.