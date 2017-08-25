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12:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске увеличилось число первоклассников

День знаний в этом году станет настоящим праздником для 76 тысяч юных магнитогорцев. В мероприятиях традиционно примут участие депутаты городского Собрания.

Как сообщили в пресс-службе городского собрания, всего в Магнитогорске 207 муниципальных образовательных учреждений. Это не только детсады, школы, клубы и досуговые центры, но и коррекционные школы, интернаты. В новом учебном году к обучению приступят на 1300 человек больше, чем в прошлом. Первоклассниками станут 5700 ребятишек, на 400 человек больше прошлогоднего количества.

«В настоящее время все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Наказы жителей, касающиеся ремонтных работ в школах, закупки оборудования, спортинвентаря выполнены полностью, — рассказал спикер Собрания Александр Морозов. — Помогли шефы — цехи и производства Магнитогорского металлургического комбината, а также предприятия группы компании».

Кстати, традиции шефства, заложенные еще в советское время в Магнитке живы до сих пор. Это единственный город в области, где ежегодно производственники оказывают ощутимую помощь в подготовке учебных учреждений. Школьники знают своих шефов и благодарны им.

С торжественных линеек в школах начнется День знаний и для депутатов городского Собрания.

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