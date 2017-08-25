В Магнитогорске увеличилось число первоклассников
День знаний в этом году станет настоящим праздником для 76 тысяч юных магнитогорцев. В мероприятиях традиционно примут участие депутаты городского Собрания.
День знаний в этом году станет настоящим праздником для 76 тысяч юных магнитогорцев. В мероприятиях традиционно примут участие депутаты городского Собрания.
Как сообщили в
«В настоящее время все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Наказы жителей, касающиеся ремонтных работ в школах, закупки оборудования, спортинвентаря выполнены полностью, — рассказал спикер Собрания Александр Морозов. — Помогли шефы — цехи и производства Магнитогорского металлургического комбината, а также предприятия группы компании».
Кстати, традиции шефства, заложенные еще в советское время в Магнитке живы до сих пор. Это единственный город в области, где ежегодно производственники оказывают ощутимую помощь в подготовке учебных учреждений. Школьники знают своих шефов и благодарны им.
С торжественных линеек в школах начнется День знаний и для депутатов городского Собрания.